Çavuşoğlu’na göre toplantı iptalleri ‘Hayır’ baskısı: Ben giderim, kimse durduramaz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AKP’nin referandum kampanyası kapsamına Avrupa’da yapmak istediği etkinliklere izin çıkmamasının ‘Hayır’ baskısı olduğunu savunarak, yaşananları Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan gibi Nazi uygulamalarına benzetti.

Hürriyet’ten Hande Fırat’a konuşan Çavuşoğlu, Almanya’nın tutumuna karşılık vereceklerini belirterek, “Tüm uygulamalar Nazi dönemindekine benziyor. AK Parti’ye hayır çıksın diye baskı yapıyorlar. Neticede antidemokratik uygulama hukudışı. Bunun karşılığını vereceğiz. Atılacak adımları değerlendireceğiz, altında kalmayız” dedi.

‘Sen yanmışsın’

İslam karşıtı tutumuyla bilinen Hollanda’daki aşırı sağcı Özgürlük Partisi lideri Geert Wilders’in Türkiyeli bakanlara Avrupa yasağı konmasıyla ilgili sözlerine tepki gösteren Çavuşoğlu, “Bu iş benim gelip gelmeme kalmışsa sen yanmışsın. Avrupa’ya aylardır demokrasi ve demokrasi değerlerini daha fazla savunmasını söylüyoruz” dedi.

‘Tarihte görülmemiş bir baskı’

Avrupa’da yaşananları İkinci Dünya Savaşı öncesi döneme benzeten Çavuşoğlu, Hamburg’da yapmak istediği etkinliğin iptal edilmek istendiğini dile getirerek, “Tarihte görülmemiş bir şekilde baskı uygulayarak tüm programlarımızı iptal etmeye çalışıyorlar. Tam bir baskıcı sistem. Özel mülk sahiplerine otellere, düğün salonlarına baskı yaparak sözleşmeleri iptal ettiriyorlar. Hamburg’da düğün salonunun ruhsatını iptal etmeye kalktılar. Ben giderim. Kimse beni durduramaz. Toplantı yapacak yer buluruz. İşletme sahiplerini tehdit ediyorlar” diye konuştu.

Ne olmuştu?

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın Almanya’daki Türklere yönelik Baden-Württemberg eyaletinin Gaggenau kentinde düzenleyeceği referandum toplantısı, yoğun talep ihtimali ve salon ve park yerlerinin yetersizliği gerekçesiyle iptal edilmişti. Gaggenau Belediye Başkanı Michael Pfeiffer kararın siyasi olmadığını söyleyerek toplantı salonunun kapasitesinin üzerinde insan gelmesinden kaygı duyduklarını belirtmişti.

Bunun üzerine Bozdağ, Almanya Adalet Bakanı Heiko Maas ile yapacağı görüşmeyi iptal ettiğini duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da izin iptalini “Avrupa’nın geleceği açısından endişe verici” sözleriyle eleştirirken, Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann dışişleri bakanlığına çağrılmıştı. Alman hükümeti, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın Almanya’daki Türklerle bir araya geleceği toplantının iptal edilmesinde bir payının bulunmadığını, kararın yerel yönetim tarafından alındığını duyurmuştu.

Alman Adalet Bakanı Heiko Maas, mevkidaşı Bekir Bozdağ’a hitaben Almanya’daki Türklerle toplantısının iptal edilmesinin ardından bir mektup yazmıştı.

Almanya’da toplantı yapmasına izin verilmeyen Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ise pazar günü yine Almanya’ya gideceğini belirterek izin verilmezlerse ev ev dolaşacağını söylemişti. Ardından Zeybekci’ye konuşma yapması için üçüncü kez salon bulunmuştu.

CHP milletvekili Deniz Baykal da Almanya’daki programını iptal etmişti.

‘Nazi’ benzetmesi

En sert tepkiyi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Almanya’ya ‘Nazi’ benzetmesi yaparak vermişti: “Almanya’da arkadaşlarımızı konuşturmuyorlar. Varsın konuşturmasınlar. Ey Almanya sizin demokrasiyle uzaktan yakından alakanız yok. Sizin uygulamalarınız geçmişteki Nazi uygulamalarından farklı değil. Sizi dünyaya rezil rüsva edeceğiz. Biz o Nazi dünyasını görmek istemiyoruz. Almanya bunları bırakalı çok olduğu sanıyorduk, yanılmışız.”

Nazi benzetmesinin hiçbir haklı gerekçesi olamayacağını söyleyen Almanya Başbakanı Angela Merkel, Erdoğan’a “Bu tür benzetmeler sadece Nazilerin insanlığa karşı işlediği suçları önemsizleştirmeye yarar” diyerek yanıt vermişti.