Çavuşoğlu’na göre Suudi Arabistan’ın Kaşıkçı açıklaması ‘tatmin edici’ değil

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan’ın, İstanbul’daki başkonsoloslukta öldürülen muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin açıklamasını tatmin edici bulmadı.

Suudi Arabistan başsavcısı, cinayetle ilgili beş şüpheli hakkında idam talebinde bulunmuştu.

Reklam

Kaşıkçı, 2 Ekim’de girdiği İstanbul’daki Suudi Arabistan başkonsolosluğunda öldürülmüştü. İstanbul’daki savcılık, Kaşıkçı’nın binaya girer girmez boğularak öldürüldüğünü, sonra da bedeninin parçalara ayrılıp ortadan kaldırıldığını açıklamıştı. Kaşıkçı’nın cesedinin nerede olduğu bilinmiyor.

Savcı ayrıca cinayete dair bazı detayları da aktarmıştı.

Reklam

Ancak Çavuşoğlu, bu açıklamaları tatmin edici bulmadığını söyledi.

Dışişleri bakanı, “Talimat verenlerin, gerçek azmettiricilerin de ortaya çıkması gerekiyor, bu sürecin bu şekilde kapatılmaması gerekiyor. Bu işin takipçisi olacağız” diye konuştu.