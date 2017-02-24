Çavuşoğlu’na göre Suriye’de ‘yeni hedef’: Menbiç YPG’den temizlenmeli

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, El Bab’a yönelik operasyonun sona erdiğini belirterek, sırada Menbiç olduğunu söyledi.

YPG’nin Menbiç’te kanton oluşturmaya çalıştığını ve bölge halkına zulmettiğini savunan Çavuşoğlu, “Şimdi buranın da YPG’den temizlenmesi gerekiyor” dedi.

Menbiçli olmayan herkesin bölgeyi terk emesi gerektiğini söyleyen Çavuşoğlu, kente ABD ile ortak heyet gönderdiklerini kaydederek, “O heyetin ziyaretinde özellikle bizim kendi heyetimizin içinde bulunan arkadaşlarımızın bir tespiti var. Orada halkın hepsi aynı şeyi söylüyor. Münbiç Münbiçlilerindir” dedi.

ABD’nin Türkiye’ye ABD’nin “Menbiç operasyonu biter bitmez YPG Fırat’ın doğusuna çekilecek” diye söz verdiğini belirten Dışişleri Bakanı, Barack Obama yönetiminin bunu yerine getirmediğini ancak Donald Trump’tan umutlu olduklarını söyledi: “Yeni yönetimden de beklentimiz Münbiç’ten YPG’lierin temizlenmesidir. Ondan sonraki hedef Rakka Operasyonu’dur. Rakka operasyonunun planlama çalışmalarını da yapıyoruz.”

Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk olarak geçen ekim ayında El Bab’ın ardından YPG’nin elindeki Menbiç ve IŞİD’in başkent ilan ettiği Rakka’ya yöneleceklerini söyleyerek, “Bu adımları atacağımızı (ABD Başkanı Barack) Obama’yla paylaştım” demişti.

Erdoğan, 23 Aralık 2016’da El Bab’ın ‘hallolmak’ üzere olduğunu öne sürmüş, 27 Aralık 2016’da ise El Bab’ın ‘tamamen kuşatıldığını’ savunmuştu.

Erdoğan 27 Ocak’ta 2017’de “El Bab’dan sonra daha derinliğe gitmemek lazım” demişti. Aynı gün Türk Silahlı Kuvvetleri örgütün El Bab’dan çekilmeye hazırlandığını ileri sürmüştü.

9 Şubat’ta Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Suriye’de yeni hamle sinyali vermiş, El Bab’ın yaklaşık 200 km. güneydoğusundaki Rakka’ya operasyon düzenlemekten bahsetmişti. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da, El Bab’ın merkezine girildiğini duyurmuştu.

Suriye’de yürütülen harekatta El Bab’dan öteye gidilmeyeceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, geçen yılın ekim ayındaki pozisyonuna dönerek, ‘IŞİD başkenti’ Rakka’yı ve YPG’nin elindeki Menbiç’i yeniden ‘menzile almıştı.’

16 Şubat’ta konuşan Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, El Bab’ın tamamen kuşatıldığını, bundan sonraki hedeflerin Menbiç ve Rakka olduğunu söylemişti.

Başbakan Binali Yıldırım, prensipte anlaşılması durumunda Türkiye’nin Rakka’da doğrudan operasyona girmeyeceğini söylemişti: “Askeri varlığımız olacak ancak taktik destek vereceğiz.”

Son olarak konuşan Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Rakka’ya yönelik düzenleneceği konuşulan operasyonunda El Bab’da olduğu gibi yerel unsurlarla koordineli hareket edilmesi gerektiğini belirtmişti.