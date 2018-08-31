Çavuşoğlu’na göre S-400’ler ‘acil ihtiyaçtan’ alındı: ABD satsa onlardan alacaktık

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerinin alınmasıyla ilgili “Acil ihtiyacımız vardı, aldık” dedi.

S-400’lerin alınmasıyla bağlantılı olarak, ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye’ye verilmesi planlanan F-35 savaş uçaklarının teslimatının geçici olarak durdurulmasına ilişkin kararı onaylamış, sonrasında Ankara’ya gelen ABD’li heyet, Türk mevkidaşlarına “S-400’lerden vazgeçerseniz ‘F-35 yaptırımı’ kalkar” mesajını vermişti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’sa Türkiye’nin S-400’ler konusunda kararlı olduğunu dile getirip gerekirse savaş uçaklarını başka yerlerden temin edilebileceğini söylemişti.

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Viyana’da yaptığı konuşmada S-400’lerle ilgili şunları söyledi: “ABD son dönemde bütün müttefiklerine baskı yapıyor, böyle müttefiklik olmaz. Müttefiklerimiz bize hava savunma sistemi satsaydı onlardan alacaktık, acil ihtiyacımız vardı, aldık.”