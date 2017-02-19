Çavuşoğlu’na göre Rakka tercihe itilmemeli: Sünni Araplar YPG yerine IŞİD’i seçer

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, IŞİD’in ‘başkent’ ilan ettiği Rakka’da Sünni Arap halkın YPG yerine IŞİD’i tercih edeceğini öne sürdü.

Deutsche Welle’de yer alan habere göre Münih Güvenlik Konferansı’nda konuşan Çavuioğlu, El Bab’ın IŞİD’den kurtarılmak üzere olduğunu, Rakka’nın da özgürleştirilebileceğini belirterek, “Türk askerleri, ABD’li müttefiklerimiz, üslerimizi açtığımız koalisyon ortaklarımızla birlikte… Bazı müttefiklerimiz özel kuvvetler gönderebilir, böylelikle yerel halka topraklarını geri kazanmalarına destek oluruz” dedi.

‘Suriye’de kantona tahammül göstermeyeceğiz’

YPG’nin amacının IŞİD ile savaşmak veya Suriye’nin birliğini sağlamak olmadığını savunan Çavuşoğlu, “Hayır. Aksine daha fazla toprak kazanmak ve kendi bağımsız devlet ya da kantonlarını yaratma hedefi için bunu yapıyorlar. Suriye’nin kuzeyinde terörist bir devlet ya da kantona tahammül göstermeyeceğiz” dedi.

‘ABD’den özel kuvvetler göndermesi önerisinde bulunduk’

Çavuşoğlu, şöyle devam etti: “Rakka’daki Sünni Arap halkını, DAEŞ ile Şia grupları ya da DAEŞ ile YPG arasında tercih yapmaya zorlamamalıyız. Çünkü büyük bir olasılıkla DAEŞ’i tercih edeceklerdir.”

Dışişleri bakanı, ABD’nin IŞİD’le mücadele için daha fazla özel kuvvet göndermesi gerektiğini belirterek, “Evet, ABD’ye yerel ılımlı güçlere destek olunması amacıyla sahaya özel kuvvetlere bağlı askerler göndermeleri önerisinde bulunduk” diye konuştu.