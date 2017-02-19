Diken

Yaramazlara biraz batar!

Çavuşoğlu’na göre Rakka tercihe itilmemeli: Sünni Araplar YPG yerine IŞİD’i seçer

 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, IŞİD’in ‘başkent’ ilan ettiği Rakka’da Sünni Arap halkın YPG yerine IŞİD’i tercih edeceğini öne sürdü.

Fotoğraf: Reuters

Deutsche Welle’de yer alan habere göre Münih Güvenlik Konferansı’nda konuşan Çavuioğlu, El Bab’ın IŞİD’den kurtarılmak üzere olduğunu, Rakka’nın da özgürleştirilebileceğini belirterek, “Türk askerleri, ABD’li müttefiklerimiz, üslerimizi açtığımız koalisyon ortaklarımızla birlikte… Bazı müttefiklerimiz özel kuvvetler gönderebilir, böylelikle yerel halka topraklarını geri kazanmalarına destek oluruz” dedi.

‘Suriye’de kantona tahammül göstermeyeceğiz’

YPG’nin amacının IŞİD ile savaşmak veya Suriye’nin birliğini sağlamak olmadığını savunan Çavuşoğlu, “Hayır. Aksine daha fazla toprak kazanmak ve kendi bağımsız devlet ya da kantonlarını yaratma hedefi için bunu yapıyorlar. Suriye’nin kuzeyinde terörist bir devlet ya da kantona tahammül göstermeyeceğiz” dedi.

‘ABD’den özel kuvvetler göndermesi önerisinde bulunduk’

Çavuşoğlu, şöyle devam etti: “Rakka’daki Sünni Arap halkını, DAEŞ ile Şia grupları ya da DAEŞ ile YPG arasında tercih yapmaya zorlamamalıyız. Çünkü büyük bir olasılıkla DAEŞ’i tercih edeceklerdir.”

Dışişleri bakanı, ABD’nin IŞİD’le mücadele için daha fazla özel kuvvet göndermesi gerektiğini belirterek, “Evet, ABD’ye yerel ılımlı güçlere destek olunması amacıyla sahaya özel kuvvetlere bağlı askerler göndermeleri önerisinde bulunduk” diye konuştu.

Başbakan, Rakka operasyonunu açtı: Anlaşırsak doğrudan girmeyeceğiz

TSK: Azez-Cerablus hattında 229 yer ve 1910 kilometrekarelik alanda kontrol sağlandı

‘El Bab tamamen kuşatıldı’ diyen Bakan Işık: Sırada Menbiç ve Rakka var

ABD ziyareti sonrası konuşan DSG yöneticisi: Türkiye yaklaşırsa çatışma çıkar

Erdoğan, Suriye’de hedef tazeledi: Sırada Menbiç ve Rakka var

İkinci parti de ulaştı: ABD, DSG’ye zırhlı araç desteğine devam ediyor

DSG ‘hazır’: Rakka’yı kuşatmaya başlıyoruz

DSG: Rakka operasyonunda Türkiye’nin hiçbir rolünü kabul etmiyoruz

Ankara duymasın: Obama’nın özel elçisi, YPG öncülüğündeki DSG’ye ‘minnettar’

New York Times: CIA destekli ÖSO ile Pentagon’un DSG’si Suriye’de karşı karşıya

Adres ‘Kobani’: Zırhlı araçlar DSG’ye değil, Arap Koalisyonu’na verilmiş

DSG: Trump geldiğinden beri ABD’den daha çok destek alıyoruz

SON HABERLER

CHP’li Özel’e göre anketlerde ‘Hayır’ önde: Terör örgütleri AKP ve Bahçeli’den memnun

  CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, son anketlerin ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı hedefleyen anayasa değişikliği referandumunda ‘Hayır’ın önde olduğunu gösterdiğini belirterek, “Terör örgütleri iktidarın ve Bahçeli’nin yönteminden çok memnun” dedi. HAZİRAN’ın Manisa’da düzenlediği panelde konuşan Özel, son anketlerde ‘Hayır’ oranının yüksek olduğunu belirterek, “Yüzde 41 kesin ‘Hayır’ diyor. Bir yüzde 32-34 var, kesin ‘Evet’ diyecek. ‘Kararımı değiştirebilirim’ […]

Tane tane…

‘Tek adama karşı olmak’ yetmez. ‘Demokrasiyi ya da parlamentoyu savunmak’ yetmez. Hele ‘kuvvetler ayrılığını savunmak’ hiç yetmez.

Türkiye’nin yeni istikameti

80 milyonluk güçlü bir ülke değil de, birkaç bin kişilik, tenha bir kasabaya özgü ‘çözümler’ sunuluyor bize.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...