Çavuşoğlu’na göre Menbiç’in merkezine girme zamanı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, YPG’nin Menbiç’ten çıkarılması için ABD ile varılan anlaşma sonrasında uygulamaya konan yol haritası kapsamında TSK’nın şehir merkezine girme aşamasına geldiğini açıkladı.

Mutabakat çerçevesinde iki ülke askerlerinin rutin devriye görevi devam ediyor. Askerler YPG mevzilerinin aşama aşama boşaltılması konusundaki çalışmaları kontrol ediyor. ABD ordu sözcülerinden daha önce yapılan açıklamada TSK’nın kent merkezine girmeyeceği açıklanmıştı.

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Anadolu Ajansı editör masasına konuk olan Çavuşoğlu operasyonun geldiği aşamaya ilişkin bilgi verirken “Hazırlık safhasına da bir takım adımlar atıldı. Şimdi ise ortak devriye ve şehrin içine girme zamanı. Bu süreçte de PKK/YPG buradan çekilecek ve bunların silahları alınacak” diye konuştu.

13 Temmuz’da ‘FETÖ toplantısı’ var

Çavuşoğlu, ABD ile Türkiye arasındaki diğer sorun teşkil eden konulara ilişkin satır başlarıyla şu bilgileri verdi:

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– 13 Temmuz’da Ankara’da, konsolosluk ve hukuki işlerle ilgili çalışma grupları toplanacak. ABD ile aramızda şu anda devam eden FETÖ ‘nün iadesi dahil birçok konu var. Bu 13 Temmuz’daki toplantı bizim için önemlidir. Masaya deliller ve belgeler konunca, Menbiç’te olduğu gibi bu konudaki oyalama devri de bitecektir. En son Pompeo ile yaptığımız görüşmede, FETÖ konusunu ciddiye aldıklarını, FBI’ın kapsamlı bir soruşturma başlattığını söylemişti.

Irak’taki PKK varlığı için ortak çalışma grubu

– Ayrıca bizim üçüncü bir çalışma grubumuz var. O da terörle mücadele. Özellikle Irak’tan PKK’nın temizlenmesi konusunda adımlar atacağız.

İran konusunda da terslik var

– ABD’nin İran konusundaki adımlarını doğru bulmuyoruz. Yeni yönetim anlaşmadan çekiliyorum dedi. Ancak AB ülkeleri ve İran bunu devam ettirmek istiyor. Ancak ABD ilave yaptırımlar koyuyor. Ben aldım bu kararı, diğer ülkeler de uymak zorundadır. Öyle bir şey yok. Artık bu iş böyle yürümez. S-400 alıyorsun, yaptırım uygularım diyor. Uygularsan karşılığını görürsün. Böyle bir ilişki istiyorsan o senin tercihin. İran gibi bir ülkenin köşeye sıkıştırılması doğru değil. İsrail’in talebiyle İran için alınan bu kararları doğru bulmuyoruz.