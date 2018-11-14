Çavuşoğlu’na göre Kaşıkçı’da uluslararası soruşturma şart: Kapatmak olmaz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinde uluslararası soruşturmanın şart olduğunu söyledi.

Suudi rejiminine muhalif görüşleriyle bilinen Kaşıkçı, 2 Ekim’de evlilik işlemleri için gittiği Suudi Arabistan’ın İstanbul başkonsolosluğunda öldürülmüştü.

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AA’nın haberine göre Çavuşoğlu Meclis’te konuştu.

Kaşıkçı’nın öldürülmesi konusunda Türkiye’nin şeffaf bir süreç yürüttüğünü ve bütün dünyanın bunu kabul ettiğini söyleyen Çavuşoğlu “İlk başlarda ‘şimdilik biz Suudi Arabistan ile bir çalışma grubu kurduk, şu anda uluslararası mahkemeye götürmeyi düşünmüyoruz’ dedik ama şu bulunduğumuz aşamada da artık uluslararası bir soruşturmanın şart olduğunu görüyoruz. Ne olursa olsun biz bu cinayetin tüm yönleriyle açıklığa kavuşması için ne gerekiyorsa yapacağız. Kapatmaya çalışmak, anlaşmaya çalışmak olmaz” dedi.

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Türkiye blöf yapmadığını belirten Çavuşoğlu, istihbarat ve emniyet birimlerinin toplanan delilleri görmek isteyenlere gösterdiğini ifade etti.