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Çavuşoğlu’na göre ‘hukuk ihlali’ olmayacak: Hollanda’daki gibi faşist hükümet burada yok

 

Krizin odağındaki Hollanda’ya karşı yaptırımda hukuk kurallarını gözeteceklerini söyleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Türkiye’de Hollanda’daki gibi faşist bir hükümet yok” dedi.

Fotoğraf: Reuters

Hollanda’nın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na ülkeye giriş izni vermemesiyle başlayan kriz, Hollanda’ya karayoluyla giden Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın Rotterdam’daki Türk başkonsolosluğuna alınmayarak Almanya’ya geri gönderilmesiyle derinleşmişti.

‘Somut gerekçeleri yok’

CNN’e konuşan Çavuşoğlu, Hollanda’nın konuşmaları iptal etmek için somut bir gerekçesinin olmadığını söyledi.

Türkiye’nin buna karşı atacağı adımlarda kurallara dikkat edeceğini vurgulayan bakan, “Uluslararası kural ve standartları ihlal etmeyeceğiz. Çünkü Türkiye’de Hollanda’daki gibi faşist bir hükümet yok” dedi.

Hollanda’yı faşist bir partinin yönettiğini savunan Çavuşoğlu, CNN muhabirinin “Hükümette aşırı sağcı Geert Wilders’in partisi yok” demesine “Evet bu hükümetten bahsediyorum. (Irkçı Özgürlük Partisi lideri Geert) Wilders iktidarda olmasa da söylem ve siyasetleriyle hükümetin söylemleri arasında bir fark yoktur” karşılığını verdi.

‘Sen ne lalesinin bilmiyorum’

Çavuşoğlu daha önce “Çavuşoğlu Hollanda’ya laleleri görmeye gelebilir” diyen Hollanda Başbakanı Mark Rutte’ye şunu söylemişti: “Sen ne lalesisin bilmiyorum ama bizim ülkemizde lalenin en güzeli var.”

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