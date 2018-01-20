Çavuşoğlu’na göre harekatta ‘tam isabet’ var: Suriye rejimine de bilgi verdik

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ‘Zeytin Dalı Harekatı’yla ilgili “Suriye rejimine yazılı bilgi verdik” dedi.

NTV canlı yayınında değerlendirmede bulunan Çavuşoğlu, Afrin’e yönelik bugün akşam saatlerinde başlatılan ‘Zeytin Dalı Harekatı’yla ilgili operasyonun ‘havadan ve karadan’ yürütüldüğünü, PYD mevzilerini bombalayan F-16 jetlerinin Suriye hava sahasını kullandığını belirtti.

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Suriye rejiminin topraklarına girilmesine karşı olduğunu Türk dışişlerine bildirdiğini ifade eden Çavuşoğlu, Rusya ve diğer ülkelerle bilgi paylaşımı yapıldığını, Birleşmiş Milletler’de de bilgilendirme yapıldığını kaydetti.

#Türkiye Cumhuriyeti, kendisine yönelik her türlü tehdidi bertaraf etmeye kararlı ve muktedirdir.#BirGeceAnsızınGelirizDedik#ZeytindalıHarekatı — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) 20 Ocak 2018

Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile de bir bilgilendirme görüşmesi yaptığını hatırlatarak, “Harekatta tam isabet var” dedi: “Yaralılara baktığımızda PKK, YPG teröristleridir. Uluslararası hukuka uygun olduğunu bildiriyoruz. Suriye’nin toprak bütünlüğü çok önemli, Türkiye bunu destekliyor.”

Çavuşoğlu şöyle devam etti: “Soçi’yle bu sürecin bilgisi yok. Soçi’de YPG’nin, PKK’nın olmadığını söyledik. DAEŞ, El Nusra, PKK-YPG yoktur. Siyasi süreci etkileyecek bir şey yoktur. Soçi’nin zemini farklıdır. Oradaki rejim ile terörist olmayan gruplarla yapılan görüşmedir.

Suriye’deki aktörlere bilgi paylaşımında bulunduk, ne yapacağımızı da konuştuk. Bundan sonra da devam edecektir.

İdlib’de gözlemci sayısını artırmak için sahada çalışmalar sürüyor. Dörde çıkması için çalışıyoruz. Afrin’de yapılan saldırılar gözlemcilerimize, askerlerimize ve sivillere, muhalefete saldırılar gelmeye başladı. Bu, istikrar ve güveni engellemektir. Amaç siyasi çözümü etkilemek, terör devletini kurmaktır. Harekat, İdlib’de atacağımız adımları da etkileyecektir. “