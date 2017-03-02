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Çavuşoğlu’na göre El Bab’dan sonraki hedef Menbiç: YPG çekilmezse vuracağız

 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, YPG’nin Menbiç’ten çekilmesi gerektiğini yineleyerek aksi takdirde YPG’nin vurulacağını söyledi.

Fotoğraf: Reuters

ABD’nin daha önce YPG’nin Menbiç’ten çekileceğine dair verdiği sözlerden bahseden Çavuşoğlu, “El Bab’dan sonra Menbiç’e doğru gideceğiz. Operasyon henüz başlamadı, taciz ateşi olabilir. ABD askerlerinin o bölgede olduğunu biliyoruz. Menbiç’ten YPG’lilerin çekilmesini istiyoruz. Çekilmezlerse vuracağımızı daha önce söyledik” dedi.

‘ABD’nin yanlıştan bir an önce dönmesi gerek’

ABD’nin ‘yanlış yaptığını’ savunan Çavuşoğlu, “ABD’li askerler YPG ile PKK’nın hiçbir farkının olmadığını söylemişlerdi. ABD’nin bizi hedef alan terör örgütüyle işbirliğini sürdürmesini istemeyiz. YPG ile bu operasyonları yapmak Suriye’nin geleceğini riske atmak demektir. Bir terör kantonunun oluşmasını sağlamak demektir. Böylesi bir yanlıştan ABD’nin bir an önce dönmesi gerekmektedir” diye konuştu.

Reuters, dün Türkiye destekli Özgür Suriye Ordusu’nun Menbiç kasabasında YPG öncülüğündeki Demokratik Suriye Güçleri’ne (DSG) saldırdığını bildirmişti.

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