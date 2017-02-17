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Yaramazlara biraz batar!

Çavuşoğlu’na göre CHP ‘Kıbrıs’ın Rum kesimi’ gibi: Her seferinde masayı terk ettiler

 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı merkeze alan referandumla ilgili CHP’yi ‘Kıbrıs’ın Rum kesimi’ne benzeterek eleştirdi: “Her seferinde masayı terk ettiler.”

Fotoğraf: Reuters

Almanya’da G20’nin dışişleri bakanları toplantısına katılan Çavuşoğlu, 16 Nisan’da oylanacak anayasa değişikliğiyle ilgili CHP’ye yüklendi: “Biz isterdik ki, MHP gibi CHP de bize katılsın. Esasen CHP ve diğer partilerle yeni bir anayasa için komisyonlar kurduk ve son seçimlerden sonra bir daha kurduk. Her seferinde masayı terk ettiler, aynı Rum kesimi gibi. Anastasiadis gibi ikide bir, ‘Ben küstüm’ diyor, masayı kapatıp gidiyor.”

‘Hangi diktatörlük’

“CHP ikide bir masadan kaçıyor” diyen dışişleri bakanı, “Şimdi de diyorlar ki, ‘İstişare edilmedi.’ En alası yapıldı istişarenin. Efendim diyor ki, ‘İşte diktatörlük gelecek.’ Hangi diktatörlükten bahsediyorsun sen. Sandık nereye gidecek millete. Esas diktatörlüğü isteyen sensin. Çünkü bugüne kadar hiçbir seçimi kazanamadın ki” diye konuştu.

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