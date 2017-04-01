Çavuşoğlu’na göre bütün Müslümanlardan Türkiye sorumlu: Güçlü olmamız lazım

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’nin 2 milyarlık Müslüman nüfustan sorumlu olduğunu savundu: “Bunu unutmayın, o yüzden çok güçlü olmamız lazım. İstikrarlı olmamız lazım.”

İzmir’de konuşan Çavuşoğlu, Halep’ten verdiği örnekle Türkiye’nin dünyadaki bütün Müslümanlardan sorumla olduğunu öne sürdü: “Tarihi bırakın, birkaç ay önce Halep’te insanlar sıkıştırılınca Türkiye’den başka kılını kıpırdatıp o insanları kurtarmaya çalışan ülke gördünüz mü? Türkiye’nin sorumluğu sadece 80 milyona değil. 2 milyar ümmetten sorumluyuz. Bunu unutmayın, o yüzden çok güçlü olmamız lazım. İstikrarlı olmamız lazım. Geleneğimizi, mutfağımızı yaşatacağız ama elde ettiğimiz yeni değerlerimizi de yüceltmemiz lazım. Koyun keçi de güderiz, Türkiye’yi de en iyi şekilde yönetiriz.”

‘Partili cumhurbaşkanlığı’nı baz alan 16 Nisan’daki anayasa değişikliği referandumuyla ilgili yapılan “Rejim değiştiriliyor” eleştirilerine Çavuşoğlu, şu yanıtı verdi: “Efendim cumhuriyet elden gidiyormuş. Söyle bakayım nereye gidiyor cumhuriyet? Peki nasıl gidiyor sen onu söyle. Değiştirilen tek şey var. Hükümeti cumhurbaşkanı mı kuracak başbakan mı kuracak? Tek şey bu.”