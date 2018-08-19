Çavuşoğlu’na göre Amerikan halkı Trump’a hesap sormalı: Sorunu çözmek istemiyorlar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile yaşanan kriz hakkında, “Biz diyoruz ki, bu dille bir yere varamayız. Dayatma anlayışına karşıyız. Karşılıklı anlayış içerisinde sorunlar çözülebilir. Kendi seçimlerine malzeme yapmak istiyorlar” dedi.

Sırbistan Dışişleri Bakanı Ivica Dacic ile Mevlüt Çavuşoğlu Antalya’da fahri Sırbistan konsolosluğunun açılışında ortak bir basın toplantısı düzenledi. ABD’nin İzmir’de ev hapsinde bulunan pastör Andrew Craig Brunson’ın serbest bırakılmaması nedeniyle başlattığı yaptırımlar kapsamında Türkiye’ye yeni nesil savaş uçağı F-35’lerin gönderilmesini şarta bağlamasına ilişkin soru üzerine Çavuşoğlu şöyle konuştu: “F35’in ortağıyız. Türkiye de üretim yapıyor. ‘Benim istedim, Türkiye çıksın’ gibi bir süreç değil. Sorunların çözümü konusunda diplomasi işlettik. Sorunların çözümleri konusunda önerilerde bulunduk. Biz tehdit diline karşıyız. Biz diyoruz ki, bu dille bir yere varamayız. Dayatma anlayışına karşıyız. Karşılıklı anlayış içerisinde sorunlar çözülebilir. Kendi seçimlerine malzeme yapmak istiyorlar. Öyle görülüyor ki, ABD bu sorunları çözmek istemiyor, seçimlerde bu konuları malzeme yapmak istiyor. Bizim ABD halkıyla problemimiz yok. Bunun cevabını da ABD halkının vermesi lazım.”

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Dacic konuyla ilgili soru üzerine “Bildiğiniz gibi 15 Temmuz darbe girişiminde biz Erdoğan’a ne olacak diye beklemedik, darbeyi hemen kınadık. Bir kez daha söylemek istiyorum. Sırbistan hiçbir zaman Türkiye’ye karşı çalışacak bir koalisyonun içinde yer almayacaktır” dedi.