Çavuşoğlu’na göre Almanya ‘Hayır’a oynuyor: Derin devletin sistematik uygulaması

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın ‘Evet’ kampanyası kapsamındaki toplantısına izin vermeyen Almanya’ya çatan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, iptali ‘Alman derin devletinin sistematik uygulaması’ olarak tanımladı.

Çavuşoğlu, izin iptalinin ‘izah edilebilir bir yanı olmadığını’ belirterek ‘güçlü bir Türkiye’yi istemeyen Almanya’nın ‘Hayır’ için çalıştığını savundu.

Türkiye’nin tesadüf olmadığını söylediği uygulamanın altında kalmayacağını vurgulayan dışişleri bakanı, “Terörist başlarına izin veriyorsunuz, Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı’na izin vermiyorsunuz. Bunun izah edilir bir yanı yoktur. Bu Alman derin devletinin sistematik uygulaması haline geldi” dedi.

‘Adam gibi talepte bulunun’

Türk büyükelçinin Alman bakanlığına çağrıldığını aktaran Çavuşoğlu, şunları kaydetti: “Büyükelçimizi bakanlığa çağırmaları ve orada söyledikleri, özrü kabahatinden büyük. Neymiş, Türk bakanlar Almanya’ya gittiği zaman kendi muhataplarıyla da görüşmek durumdalarmış. Siz bakanlarımızla görüşmek istiyorsanız adam gibi talepte bulunursunuz biz de memnuniyetle görüşürüz. Böyle dayatmayla görüşmeyiz. Türkiye sizin emrinizde bir ülke değil.”

Seçim öncesinde Almanya’ya popülizmden uzak durarak Türkiye’yle ortak hareket etme çağırısı yapan bakan, Almanya’nın Türkiye’yle ilişkilerini sürdürmek istiyorsa nasıl davranacaklarını öğrenmek zorunda olduklarını söyledi.

Almanya’yla referandum gerilimi

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın Almanya’daki Türklere yönelik Baden-Württemberg eyaletinin Gaggenau kentinde düzenleyeceği referandum toplantısı, yoğun talep ihtimali ve salon ile park yerlerinin yetersizliği gerekçesiyle iptal edilmişti.

Gaggenau Belediye Başkanı Michael Pfeiffer kararın siyasi olmadığını söyleyerek toplantı salonunun kapasitesinin üzerinde insan gelmesinden kaygı duyduklarını belirtmişti.

Bunun üzerine Bekir Bozdağ, Almanya Adalet Bakanı Heiko Maas ile yapacağı görüşmeyi iptal ettiğini duyurmuştu: “Maalesef izinleri alınmış bir buluşmayı yapma fırsatı bulamadık. İnsan hakları, demokrasi hukuk üstünlüğü üzerine konuşmalar yapan Alman makamlarının Türk toplumunun bir toplantı yapmasına tahammül edememiştir.”

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da izin iptalini “Avrupa’nın geleceği açısından endişe verici” sözleriyle eleştirirken, Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann Dışişleri Bakanlığı’na çağrılmıştı.

Gazetecinin tutuklanması da gerginlik yaratmıştı

Türkiye ile Almanya arasında Die Welt muhabiri Deniz Yücel’in tutuklanmasının ardından da gerginlik baş göstermişti. Başta Almanya Başbakanı Angela Merkel olmak üzere Almanya’da birçok kişi ve kurum Yücel’in serbest bırakılması için çağrıda bulunmuştu.

Alman basını da Yücel ve tutuklu gazetecilerin serbest bırakılması için bir kampanya başlatmıştı.

Yücel ‘örgüt propagandası yapmak’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlamalarıyla tutuklanmıştı.