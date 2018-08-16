Çavuşoğlu’na göre ABD gerçek dostunu göremiyor: Sorunları çok kolay çözebiliriz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu “ABD gerçek dostun kim olduğunu bilmiyor, göremiyor” dedi.

10’uncu Büyükelçiler Konferansı’nın kapanışı dolayısıyla basın toplantısı düzenleyen Çavuşoğlu, “ABD ile sorunları çok kolay çözebiliriz ama ABD’nin şu anki anlayışıyla değil” dedi.

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Türkiye’nin ABD’ye yönelik hiçbir yanlışının olmadığının altını çizen Çavuşoğlu, kim olursa olsun herhangi bir suçlamayla karşı karşıya olduğu zaman yargı sürecinin işleyeceğini ifade etti.

‘Kovboy filmi değil’

Çavuşoğlu, şöyle konuştu: “Yani ABD’nin bu işlerin bir kovboy filmi olmadığını görmesi lazım. Biz bir kovboy filmi oynamıyoruz ya da çevirmiyoruz. İki büyük ülke ve ilişkileri iyi olması gereken iki büyük ülke ama birbirimize saygı duymayı öğreneceğiz. Saygı baskıyla olmaz, saygı yaklaşımla olur.”

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Çavuşoğlu, ABD’nin şu anki politikalarının öngörülemediğini, bu politikaları Avrupa’nın da desteklemediğini dile getirdi. Çavuşoğlu, “Biz, hiçbir ülke ile sorun yaşamak istemeyiz. ABD ile sorun yaşamaktan hiçbir zaman mutlu olmayız. ABD ile olan sorunlarımızı çok kolay çözebiliriz ama ABD’nin şu anki anlayışıyla değil” ifadelerini kullandı.

Son olarak, ABD Başkanı Donald Trump bugünkü kabine toplantısında ‘Türkiye’nin iyi bir dost olmadığının ortaya çıktığını’ ifade etmiş, Erdoğan’ı kastederek “Birisini bir yerden çıkartmak konusunda yardıma ihtiyacı vardı, bana geldi” derken, pastör Andrew Brunson’ın tutukluluğunun devamıyla ilgili, “Harika pastörümüzü ise tutmak istiyorlar. Adil değil. Doğru değil” diye konuşmuştu.

Kabine toplantısının devamında ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin’e Türkiye’ye uygulanan yaptırımları soran Trump, pastör Andrew Brunson serbest bırakılmazsa yeni yaptırımların hazır olduğuna dair bir cevap almıştı.

Yaptırımların devamı gelebilir

İzmir’de tutuklu pastör Andrew Craig Brunson’ın serbest bırakılması talebi yerine getirilmeyen ABD, yaptırımlar uygulama kararı almış ve bu kapsamda Türkiye’den ithal edilen demir-çelik ve alüminyum ürünlerine vergiyi iki katına çıkarmıştı.

Son olarak, uluslararası ajanslara konuşan ABD’li üst düzey yetkililer pastör Brunson yakın zamanda serbest bırakılmazsa Türkiye’ye uygulanan yaptırımların devamının gelebileceğini ifade etmişti.

Brunson için ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağının kaldırılması talebi mahkemece ikinci kez reddedilmişti.