Çavuşoğlu’dan İspanya’ya ‘Patriot’ övgüsü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, S-400 tartışmaları sonrası bütün ülkelerin Türkiye’den Patriot savunma sistemlerini çektiğini, ancak İspanya’nın Patriot’larını çekmeyen ve süreyi uzatan tek ülke olduğunu belirterek, “İspanya, bu konuda Türkiye’nin tek gerçek dostu oldu” dedi.

Fotoğraf: DHA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu üyesi ve İspanya Antalya Fahri Konsolosu Hasan Akıncıoğlu’na verilen İspanya Krallığı Devlet Liyakat Nişanı Payesi ve madalyası törenine katıldı. Törene, Bakan Çavuşoğlu’nun yanı sıra Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı CHPli Muhittin Böcek, İspanya Büyükelçisi Gonzalez Barba ve çok sayıda davetli katıldı. Tören, kent merkezindeki otelde gerçekleştirildi. Törende konuşan Bakan Çavuşoğlu, Akıncıoğlu’nu tebrik etti. İspanya’nın Türkiye için sıradan bir ülke olmadığını belirten Çavuşoğlu, bu ülke ile her alanda bağların güçlü olduğunu söyledi.

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“İspanya ile mükemmel düzeyde ilişkilerimiz var” diyen Çavuşoğlu, şöyle devam etti: “Birlikte değerlendirebileceğimiz daha fazla potansiyelimiz var. İspanya, ticari ilişkiler bakımından Avrupa’da altıncı büyük partnerimizdir. Aynı zamanda İspanya ülkemizde yatırım yapan yedinci büyük ülkedir. İspanya her zaman Türkiye’ye güvenmiştir. Turizmde birbirimizi rakip görmedik. Birbirimizi tamamlar olduk. Türkiye’nin satın aldığı S-400’lere yönelik tartışmalar devam ediyor. Hava savunma sistemine ihtiyacımız vardı, çünkü herkesin elinde füzeler var. Bunlar NATO’yu da tehdit ediyor. Suriye ile sıkıntılar çıktığında ABD, Almanya, Hollanda, İtalya ve İspanya patriot bataryalarını gönderdi. Bu süreçte maalesef S-400’leri almayın ABD, Almanya, Hollanda ve İtalya Patriot’larını çekti. Sınırımızda hava savunma sistemini uzatan tek ülke İspanya oldu. İspanya, Türkiye’nin bu konudaki tek gerçek dostu oldu.”

Çavuşoğlu, dünyada kendisinden olmayan herkese karşı nefretin had safhaya çıktığını söyleyerek, “Bu noktada Birleşmiş Milletler çatısı altında Medeniyet İttifakı’nı yeniden canlandırmak için İspanya ile çalışıyoruz” dedi.

İspanya Büyükelçisi Gonzalez Barba ise çok özel bir tören için toplandıklarını söyledi. Hasan Akıncıoğlu sayesinde İspanya’nın Antalya’da çok güzel temsil edildiğini belirten Barba, bu nişanın çok gecikmeli olduğunu aktardı. Konuşmasının ardından Barba, alkışlar eşliğinde madalyasını taktı.

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İspanya Krallığı Devlet Liyakat Nişanı Payesi, İspanya Kralı VI. Felipe ve onun adına Nişan’ın Büyük Şansölyesi Dışişleri, Avrupa Birliği ve İşbirliği Bakanı tarafından taltif edilen nişan beratıdır. Bu ödül kendi alanlarında üstün başarı gösteren İspanyol vatandaşlarına ve ayrıca muhtelif vesilelerle İspanya ile kendi ülkeleri arasındaki ilişkiler açısından üstün hizmetler veren diğer ülke vatandaşlarına da veriliyor.