Çavuşoğlu’dan ‘Bizde Kaşıkçı kaydı yok’ diyen Fransız bakana: Doğruları söylemiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian’ın Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili açıklamaları için “Fransız bakan doğruları söylemiyor” dedi.

Fransız bakan, 2 Ekim’de İstanbul’daki Suudi başkonsolosluğunda işlenen Kaşıkçı cinayetine ilişkin kendilerinde ses kaydı bulunmadığın söyleyerek, “Erdoğan politik bir oyun oynuyor” demişti.

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NTV’ye konuşan Bakan Çavuşoğlu, Le Drian’a tepki göstererek, “24 Ekim’de Kaşıkçı cinayetiyle ile ilgili tüm bilgiler Fransız istihbaratına onların talebi üzerine verilmiştir” dedi.

Le Drian’ın tavrını ‘terbiyesizlik’ olarak değerlendiren Çavuşoğlu, Fransa’nın Kaşıkçı cinayetini örtbas etmek gibi bir niyetinin olabileceğini dile getirirken, Türkiye’nin elinde cinayete ilişkin başka belgeler olduğunu da ekledi. Bakan, “Bunlar (Fransa) Kaşıkçı cinayetini inkar ederlerse hiç şaşırmam. Maalesef durum budur” diye konuştu.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan geçen cumartesi günü Kaşıkçı cinayetiyle ilgili olarak Türkiye’nin elindeki ses kayıtlarının Suudi Arabistan, ABD, Almanya, Fransa ve Britanya’ya verildiğini söylemişti.