Litvanya’da mevkidaşı Linas Linkevicius ile bir araya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, görüşmenin ardından ABD ile yaşanan krize dair açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu, “Kovboy filminde olduğu gibi ‘Ben istediğimi yaparım’ derse o zaman bunun mutlaka bir karşılığı da olur” dedi.

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Litvanyalı bakan Linkevicius ile görüşen Çavuşoğlu, gündeme dair değerlendirmeler bulundu. ABD ile yaşanan krize de değinen bakan, ABD Kongresi’nden bir heyetin Türkiye’deki dünkü temaslarına ilişkin bir soru üzerine, iki ülke arasındaki diyaloğun önemine işaret etti.

Diplomasi ve diyalogdan yana olduğunu belirten Çavuşoğlu, Kongre üyelerinin Türkiye’ye gelmesinin önemli olduğunu zira kimi ABD’li siyasetçilerinin ‘FETÖ’nün manipülasyonuyla Türkiye’ye karşı tavır takındığını savundu.

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