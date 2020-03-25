Çavuşoğlu: Yurt dışında 32 vatandaşımız corona nedeniyle vefat etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yurt dışında 32 Türk vatandaşının corona virüsü sebebiyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

Hayatını kaybedenlerin çoğunun Avrupa ülkelerinde olduğunu belirtti.

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Anadolu Ajansı Avrupa’da ölen Türklerin sayısını 26 olarak duyurmuştu.

Çavuşoğlu cenazelerle ilgil şu bilgiyi verdi: “Bazı vatandaşlarımızın cenazelerini aileleri Türkiye’ye getirmek istedi. Biz, o ailelere gereken yardımları yapıyoruz. Gerekli tedbirler alınarak, vatandaşlarımızın cenazelerinin ülkemize getirilmesi konusunda da gereken desteği veriyoruz.”

Bakan, virüs nedeniyle uçuşların durdurulmasının ardından, Türkiye’e kalan farklı ülke vatandaşlarını ülkelerinin alabilmesi için gerekli çalışmaların yürütüldüğünü aktardı.

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‘Türkiye 17 ülkeye tıbbi malzeme gönderdi’

Bugüne kadar 69 ülkeden tıbbi malzeme talebi geldiğini belirten Çavuşoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu: “Hepsini karşılamamız mümkün değil. Bugüne kadar 17 ülkeye tıbbi malzeme gönderdik. G20 ülkelerinin dışişleri bakanlarıyla yaptığımız görüşmede, esasen uluslararası finans kurumlarıyla böyle bir fonun oluşturulmasını talep ettik. Bizim de ihtiyacımız var. Öncelikle kendi ihtiyacımızı tespit edip üretim fazlası olursa onu ihraç edebiliriz.”



