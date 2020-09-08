Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Yunanistan kendine güveniyorsa masaya otursun. Haklı olduğunu herkesin önünde söylesin. Bizim de söyleyeceklerimiz var” dedi.

AA’nın haberine göre Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki tatbikatlarında gerçek mühimmat kullandığına yönelik iddiasına Çavuşoğlu, “Bizim (Doğu Akdeniz’deki) tatbikatımız NATO kuralları çerçevesinde yapılıyor” diye yanıt verdi.

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Bakan, Avrupa Birliği (AB) ve NATO’nun Doğu Akdeniz’e ilişkin bazı girişimleri olduğunu anımsatarak, “Yunanistan son zamanlarda (uzlaşma yönündeki) inisiyatiflere hayır diyerek diyalogdan yana olmadığını net şekilde gösterdi” diye konuştu.