Diken

Yaramazlara biraz batar!

Çavuşoğlu: YPG’lilerden silahlar alınacak, Menbiç’ten Fırat’ın doğusuna gidecekler

 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’yle varılan mutabakat çerçevesinde, YPG’lilerin silahlarını bırakarak Fırat’ın doğusuna gideceklerini söyledi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Basın toplantısı düzenleyen Çavuşoğlu, iki tarafın önce teknik çalışma yapacağını, ardından da uygulamaya geçeceklerini ifade etti.

Reklam

Üçüncü aşamada güvenlik birimlerinde kimlerin yer alacağına karar verileceğini aktaran bakan, “Menbiç modelini sonra diğer alanlara da taşıyacağız. Yol haritasının tam olarak uygulanması gerekiyor, bu konuda her iki tarafta da kararlılık var” dedi.

‘YPG’den silahlar alınacak’

Çavuşoğlu, Menbiç planıyla ilgili ön hazırlık çalışmalarının 10 gün içinde başlayacağını, bu kapsamda kentin güvenliğini sağlayacak askerlerin gidiş zamanı, YPG’nin çekilmesinde kimin nezaret edeceği, çekilme sonrası yönetim gibi konuların ele alınacağını kaydetti.

Reklam

Dışişleri bakanı şunları kaydetti: “YPG’den silahlar alınacak, kentten çekilirken silahları geri alınacak. Menbiç’ten çıkan YPG’liler Fırat’ın doğusuna gidecek; bu model YPG’nin kontrolündeki diğer yerlerde de uygulanacak; mutabakatta bu var… Menbiç planının uygulanması gereken yerlerden biri Rakka; Kobani’de de uygulanması Kürtler için iyidir.”

‘İşbirliğinden vazgeçin’

Yol haritası üzerinde sağlanan mutabakata rağmen ABD’nin YPG’yi terör örgütü ilan edeceği yönünde bir izlenim edinmediklerini, ABD tarafının böyle bir söz de vermediğini belirten Çavuşoğlu, “ABD’lilere, ‘YPG’yle işbirliği yapmaya devam edersiniz bu ilişkilerimizi zedeler’ dedik” ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, sorular üzerine ABD ile Menbiç konusunda sağlanan mutabakatın ve uygulanacak yol haritasının Türkiye’nin Suriye’de Rusya ile yaptığı çalışmalara alternatif olmadığını da söyledi.

Çavuşoğlu ‘Menbiç mutabakatı’nı anlattı: Türkiye ve ABD güvenliği sağlayacak

Bakanlık duyurdu: Menbiç için ‘yol haritası’ tamam

AA üç aşamalı Menbiç planını duyurdu: YPG ilk 30 günde bölgeyi terk edecek

ABD’den Menbiç açıklaması: Türkiye ile henüz anlaşma sağlamış değiliz

Dışişleri’nden Menbiç açıklaması: Yol haritasının ana hatları belirlendi

DSG sözcüsü: ABD üç ay önce Menbiç’te üs kurdu, Fransız askerleri de var

Pompeo’yla görüşen Çavuşoğlu: Yol haritası uygulanırsa YPG Menbiç’ten çekilecek

ABD’de ‘görülmemiş’ kaygı: S-400 alımı 70 yıllık NATO’da en aykırı davranış

Diplomatik kaynaklar: ABD’yle ‘Menbiç görüşmesi’ yeni bakana kadar beklemede

ABD, Menbiç’e ‘yerleşiyor’: İki üs kuruldu, hava ve karadan devriye atılıyor

Trump ‘Suriye’den çekileceğiz’ derken: ABD ordusu Menbiç’e ‘yeni üs’ kurdu

Takviye sürüyor: ABD Menbiç’e 1 kilometrelik konvoy gönderdi

Türkiye’nin hedefindeki Menbiç’e ABD’den takviye: Tehdidi bertaraf edecek kadar

MGK’da ‘Menbiç vurgusu’: Teröristler uzaklaştırılmazsa inisiyatif kullanılacak

Erdoğan ABD’nin ‘Menbiç’ten çekilmeyiz’ tavrını yorumladı: Trump’ın iradesi değil

Erdoğan: Trump’a ‘Geri adım yok’ dedim, sırada Menbiç var

ABD sözcüsü, Kalın’ın açıklamalarını ‘komik’ buldu: Menbiç’te anlaşma yok

Pentagon’dan Ankara’nın ‘Anlaştık’ çıkışına yanıt: Menbiç’ten çekilmiyoruz

ABD’den son durum: Türkiye’yle Menbiç konusunda henüz anlaşmadık

Tillerson gitti, diyalog kesildi: ABD ile Menbiç görüşmesi ertelendi


SON HABERLER

İnce, Erdoğan’ı tiye aldı: En büyük rakibim prompter

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Diyarbakır’daki konuşmasına metni okuduğu ‘promter’ın arızalanması nedeniyle ara vermesine atıfta bulunarak “Benim rakibim prompter” dedi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...