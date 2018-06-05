Çavuşoğlu: YPG’lilerden silahlar alınacak, Menbiç’ten Fırat’ın doğusuna gidecekler

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’yle varılan mutabakat çerçevesinde, YPG’lilerin silahlarını bırakarak Fırat’ın doğusuna gideceklerini söyledi.

Basın toplantısı düzenleyen Çavuşoğlu, iki tarafın önce teknik çalışma yapacağını, ardından da uygulamaya geçeceklerini ifade etti.

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Üçüncü aşamada güvenlik birimlerinde kimlerin yer alacağına karar verileceğini aktaran bakan, “Menbiç modelini sonra diğer alanlara da taşıyacağız. Yol haritasının tam olarak uygulanması gerekiyor, bu konuda her iki tarafta da kararlılık var” dedi.

‘YPG’den silahlar alınacak’

Çavuşoğlu, Menbiç planıyla ilgili ön hazırlık çalışmalarının 10 gün içinde başlayacağını, bu kapsamda kentin güvenliğini sağlayacak askerlerin gidiş zamanı, YPG’nin çekilmesinde kimin nezaret edeceği, çekilme sonrası yönetim gibi konuların ele alınacağını kaydetti.

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Dışişleri bakanı şunları kaydetti: “YPG’den silahlar alınacak, kentten çekilirken silahları geri alınacak. Menbiç’ten çıkan YPG’liler Fırat’ın doğusuna gidecek; bu model YPG’nin kontrolündeki diğer yerlerde de uygulanacak; mutabakatta bu var… Menbiç planının uygulanması gereken yerlerden biri Rakka; Kobani’de de uygulanması Kürtler için iyidir.”

‘İşbirliğinden vazgeçin’

Yol haritası üzerinde sağlanan mutabakata rağmen ABD’nin YPG’yi terör örgütü ilan edeceği yönünde bir izlenim edinmediklerini, ABD tarafının böyle bir söz de vermediğini belirten Çavuşoğlu, “ABD’lilere, ‘YPG’yle işbirliği yapmaya devam edersiniz bu ilişkilerimizi zedeler’ dedik” ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, sorular üzerine ABD ile Menbiç konusunda sağlanan mutabakatın ve uygulanacak yol haritasının Türkiye’nin Suriye’de Rusya ile yaptığı çalışmalara alternatif olmadığını da söyledi.