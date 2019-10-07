Çavuşoğlu ve Kalın’dan Suriye açıklaması: Terör unsurlarını temizlemeye kararlıyız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’nin Suriye’deki krizin başından beri toprak bütünlüğünü desteklediğini ve bundan sonra da desteklemeye devam edeceğini belirterek, ‘bölgeyi teröristlerden temizlemeye kararlı olduklarını’ açıkladı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölgenin sınır bölgesindeki ‘terör unsurlarını’ temizlemeyi ve Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönüşünü sağlamayı amaçladığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump, dün akşam yaptıkları telefon görüşmesinde Suriye’nin kuzeyinde Fırat’ın doğusunu kapsayacak güvenli bölgenin kurulmasını ele alırken, Beyaz Saray Türkiye’nin operasyon için yakında harekete geçeceğini ve ABD güçlerinin burada rol almayacağını bildirdi.

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Çavuşoğlu, Twitter üzerinden şu açıklamayı yaptı: “Suriye’deki krizin başından beri toprak bütünlüğünü destekledik, bundan sonra da desteklemeye devam edeceğiz, Bölgeyi teröristlerden temizleyerek ülkemizin bekasını ve güvenliğini sağlamaya kararlıyız, Suriye’deki krizin başından beri toprak bütünlüğünü destekledik, bundan sonra da desteklemeye devam edeceğiz.”

Kalın ise Twitter’da, “Suriye’nin toprak bütünlüğü çerçevesinde güvenli bölgenin iki amacı vardır: Terör unsurlarını temizleyerek sınırlarımızı güvence altına almak ve mültecilerin güvenli bir şekilde dönüşünü sağlamak” dedi.

Suriye’nin Türkiye sınırı dahil olmak üzere Suriye’nin kuzeydoğusunda geniş bir bölge ABD’nin IŞİD’e karşı mücadelesindeki müttefiklerden YPG’nin çatı örgütü Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG) kontrolü altında bulunuyor.