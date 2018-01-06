Çavuşoğlu ve Gabriel ‘olumlu’ baktı: Her konuda hemfikir olmak zorunda değiliz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Sigmar Gabriel’le Almanya’da bir araya geldi.

Görüşmenin ardından iki isim ‘olumlu’ mesajlar verirken, ilişkileri geliştirme konusunda hemfikir olunduğu dile getirildi.

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Gabriel ve Çavuşoğlu, görüşme öncesi Alman basınına konuşmuştu.

Alman bakan, Türkiye’ye silah ihracatına onay için Alman Die Welt gazetesinin Türkiye muhabiri Deniz Yücel’in cezaevinden çıkması gerektiğini söylemiş, Çavuşoğlu ise ilişkilerde ‘yeni bir başlangıç’ mesajı vermiş ve Türkiye’nin en önemli beklentisinin ‘Almanya’daki FETÖ ve PKK faaliyetlerine karşı kararlı mücadele’ olduğunu vurgulamıştı.

‘Her konuda hem fikir değiliz’

Deutsche Welle’nin haberine göre, Gabriel’in memleketi Goslar’da görüşen iki bakan ortak bir basın toplantısı düzenledi.

İlk olarak söz alan Gabriel, Çavuşoğlu’nu geçen aylarda Türkiye ile Almanya arasında siyasi konularda bir takım fikir ayrılıklarının söz konusu olduğunu hatırlattı.

Alman bakan şöyle devam etti: “Her konuda hemfikir değiliz ama şunu belirtmekte fayda var. Tüm bu zorlukları aşmayı bir görev biliyoruz ve sorumluluğumuzun da bilincindeyiz. Ve bu konuyla ilgili ciddi bir irademizin olduğunu belirtmek istiyoruz. Değerli meslektaşımla ben, geleceğe yönelik bu gerilimleri aşmak için gereken adımları atmayı ortak bir vazife olarak kabul ediyoruz.”

Çavuşoğlu ile son olarak kasım ayında Antalya’da görüştüklerini hatırlatan Gabriel, ekonomik alanda olumlu gelişmeler olduğunu söyledi.

Bazı tutuklu Almanların serbest bırakıldığını, bir kısmının yurtdışına çıkabildiğini ifade eden Gabriel, Türk yargısının aldığı ‘olumlu kararlar’ da olduğunu kaydetti.

Gabriel sözlerini şöyle sürdürdü: “Suriye’deki durumu ele aldık. Yemen’deki durumu ele aldık. Yemen konusunda çok kaygılıyız, ciddi insani felaket yaşanıyor. Bu toplantının ardından İran konusunu da ele almayı öngörüyoruz. Bizler NATO partneriyiz, aynı zamanda IŞİD’le mücadelede önemli birer müttefiğiz. Dolayısıyla bizleri birbirimize bağlayan konulara odaklanmayı da önemsiyoruz.”

Çavuşoğlu: Samimiyiz

“Bazı sorunlar yaşadık. Hatta ilişkilerimizde tırmanma da oldu, gerginlikler de oldu. Fakat biz bunun diyalog yoluyla aşılabileceğine inandık” diyerek sözlerine başlayan Çavuşoğlu, “Ekonomik ilişkilerimizi geliştirmek için güven artırıcı adımlar atmamız lazım, somut adımları atmaya devam etmemiz gerekiyor.”

Alman mevkidaşının “Her konuda hemfikir olmak zorunda değiliz” sözünü hatırlatan bakan, “Her iki tarafının yararına olan Gümrük Birliği anlaşması gibi konuları aşmamız gerekiyor. Bizim bölgemizdeki konularda da tamamen görüş birliği içindeyiz. Suriye, Irak, Yemen, Libya. Türkiye ile Almanya’nın görüşleri örtüşüyor. Göç gibi insani konularda da Almanya ile yakın işbirliği içinde olduğumuzu söyleyebilirim” dedi.

Çavuşoğlu sözlerini, “Karşılıklı güvene dayalı samimi bir şekilde bu diyalog ve işbirliğini sürdürmek istiyoruz. Türkiye-Almanya ilişkilerini tekrar yoluna koyarak daha da ileri bir noktaya götürme konusunda samimiyiz” diyerek bitirdi.