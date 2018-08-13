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Yaramazlara biraz batar!

Çavuşoğlu umutlu: Türkiye, dünyada yatırım yapmaya en uygun ülkelerden

 

Sert dalgalanan döviz kurlarıyla ilgili konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Her türlü algı operasyonuna, kampanyaya rağmen Türkiye dünyada yatırım yapmaya en uygun ülkelerdendir” dedi.

Fotoğraf: DHA

Ankara’da 10’uncu Büyükelçiler Konferansı’nda konuşan Çavuşoğlu, dış yatırımları artırmak için çalıştıklarını ve Türk vatandaşlarının hizmetinde olduklarını belirterek “Yaptırımları kabul etmemiz mümkün değil” dedi.

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Sözlerine “Her türlü algı operasyonuna, kampanyaya rağmen Türkiye dünyada yatırım yapmaya en uygun ülkelerdendir” diyerek devam eden bakan Çavuşoğlu, ABD ile son dönemde arzu etmedikleri ilişkilere geldiklerini söyledi.

Çavuşoğlu şöyle konuştu: “İlişkilerimizi düzeltmek için üstümüze düşeni yaptık. Dayatmalarla bir yere varmamız mümkün değil. Yaptırım ve yatırımlarla bir şey elde edemeyeceğini ABD’nin artık anlaması gerekiyor. AB ülkeleri kendi içlerinde standartlarından geri adım atsalar dahi, biz standartlarımızda en yukarıya adım atacağız.”

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‘Tavrı kendilerine yakıştıramıyoruz’

ABD’nin yapıcı olmaktan uzak bir tavır sergilediğini belirten Çavuşoğlu, “FETÖ konusunda somut bir adım atmadılar, biliyorlar ki 15 Temmuz sürecinin arkasında FETÖ var. Bizden dosyalar istediler, hepsini ilettik. Bu örgütün lideri hayatını çok rahat şekilde Pensilvanya’da sürdürüyor. Bu tavrı kesinlikle kendilerine yakıştıramıyoruz. Bu tavrı sadece Türkiye’de değil, tüm dünyada sürdürüyor. Genel dostluk ilişkilerimize, NATO ilişkilerine sadık kalmalarını bekliyoruz. İç siyasetle ilgili kafa karışıklığını sürdürüyor” dedi.

Çavuşoğlu ayrıca, Avrupa Birliği’nin vize serbestiyeti ile ilgili adım atmasını beklediklerini de aktardı ve “AB ülkeleri kadar biz de Avrupa’da ev sahibiyiz. Bugün sorunlu bir aile olsa da, Avrupa bizim de ailemiz” dedi.

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