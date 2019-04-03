Çavuşoğlu: Türkiye Batı ile Rusya arasında bir tercihe zorlanamaz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Türkiye’nin Batı ile Rusya arasında bir tercihe zorlanamayacağını söyledi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Sputnik’te yer alan habere göre Washington’da NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında düşünce kuruluşlarının ortak düzenlediği ‘NATO Birleştirir’ etkinliğinde konuşan Çavuşoğlu, “S-400’ler bitmiş bir anlaşmadır. ABD son bir Patriot önerisi yaptı ancak satış olacağının garantisi bulunmuyor” dedi.

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Türkiye’nin Batı ile Rusya arasında bir tercihe zorlanamayacağını söyleyen Çavuşoğlu Türkiye’nin de böyle bir yola girmeyeceğini söyledi.

ABD dün Türk pilotların F-35 eğitim uçuşlarını durdurduğunu ve teknik ekibin eğitimlerini askıya aldığını açıklamıştı. Pentagon ise F-35 uçaklarıyla ilgili tüm eğitim teçhizatının ve diğer malzemelerin Türkiye’ye gönderimini durdurmuştu.