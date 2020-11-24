Çavuşoğlu: Türk gemisine yönelik eylemin cevabını sahada da vereceğiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya’ya giden Türk bandıralı gemide Avrupa Birliği’nin (AB) Irini Harekatı kapsamında arama yapılmasına tepki gösterdi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

İstanbul’dan Libya’ya yol alan Türk bandıralı ‘ROSELINA-A’, dün Irini Harekatı’nda görevli Hamburg Fırtakeyni tarafından Mora Yarımadası’nın güneybatısında durdurulmuş, gemiye çıkan askerler arama yapmıştı. Türkiye, gemiden boya, boya malzemesi ve insani yardım bulunduğunu duyurmuştu.

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Ajansların aktardığına göre, Çavuşoğlu, operasyonla ilgili, “Cevabımızı sahada da vereceğiz. İşin siyasi boyutunu takip edeceğiz. Bu işin peşini bırakmayacağız. Ne gerekiyorsa onu yapacağız. Cumhurbaşkanımızın talimatı öyle” ifadesini kullandı.

‘İşbirliği ve koordinasyona yönelik çalışmaya hazırız’

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) da, başta Türkiye’nin müttefikleri olmak üzere, uluslararası arenaya çağrıda bulundu.

Bakanlık açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Bayrak devleti ve kaptanın rızası olmamasına rağmen, Alman fırkateyninin silahlı ve teçhizatlı arama timi, helikopterle cebren gemiye çıkmıştır. Başta müttefiklerimiz olmak üzere tüm tarafların uluslararası hukuka, deniz hukukuna ve teamüllere uygun davranmasını bekliyoruz. Bölgedeki huzur ve istikrarın muhafazası, bu tarz olayların bir daha yaşanmaması için gerekli iş birliği ve koordinasyonun artırılmasına yönelik çalışmaya hazırız.”

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‘Rıza yoktu’

Dışişleri Bakanlığı ise AB’nin arama öncesinde Türkiye’nin rızasının istendiği yönündeki açıklamasına yanıt verdi.

Bakanlığın İngilizce Twitter hesabı üzerinden şu ifadeler kullanıldı: “Irini Operasyonu kapsamında (Türk ticaret gemisi) Roseline-A’ya bayrak devletinin izni olmaksızın hukuka aykırı biçimde ve zorla çıkılmış, çıkış öncesinde de Türk makamları tarafından yapılan sözlü ve yazılı uyarılar görmezden gelinmiştir.”

‘Türkiye’nin izni gerekiyordu’

Açıklamada, söz konusu müdahale için bayrak devletinin izninin gerekli olmadığına dair yazılı açıklamada bulunulduğu ancak Türkiye’nin bu eylemi protesto etmesi ve tazminat hakkını saklı tutacağını bildirmesi üzerine, pozisyon değiştirilerek bayrak devletinin izni olmadan gemiye çıkılamayacağının fark edildiği belirtildi.

Bakanlık ayrıca, uluslararası hukuk kurallarına ve seyrüsefer serbestisine daima saygı gösterilmesinin gerekliliğini vurguladı.

Irini Harekatı, Birleşmiş Milletler’in (BM) Libya’ya yönelik silah ambargosunun denetlenmesi için Avrupa Birliği (AB) tarafından Akdeniz’de başlatılmıştı.