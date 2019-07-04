Çavuşoğlu: Trump’la ilgili çok iyimser olmaya gerek yok

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Başkanı Donald Trump’ın G20’deki açıklamalarının ardından çok iyimser olmaya gerek olmadığını, ancak Trump’ın söylediklerinin süreci daha sağlıklı kıldığını belirtti.

Fotoğraf: Reuters

Haftasonunda Trump ile görüşen Erdoğan, ABD’nin S-400 nedeniyle Ankara’ya yaptırımlar getirmeyi planlamadığını belirtmişti.

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ABD yönetimi ise Ankara’nın Rus yapımı S-400 füzelerini teslim alması halinde Erdoğan’ın aksi yönde açıklamalarına rağmen Türkiye’ye yaptırım uygulamayı ve F-35 savaş uçağı programından çıkarmayı planlıyor.

TRT Haber’de verdiği söyleşide Çavuşoğlu, Erdoğan’ın ödemelerin yapılmasına karşılık ABD’nin F-35 uçaklarını teslim etmemesinin ‘gasp’ olacağını savunmasına ilişkin bir soru üzerine şunları söyledi: “Aslında görüşmede Trump’ın kendisi bunu söyledi. ‘Böyle şey olur mu?… Yaklaşık 1.4 milyar dolar para ödemiş ve kendi uçağını alamayacak bu kabul edilebilir bir şey değil’ dedi. Bununla ilgili biz çalışıyoruz. Trump bu konularda da çok açık, net söyledi F-35 konularında da açık, net söyledi… Her şey Trump’ın söylediği gibi olacak diye çok da naif olmaya gerek yok, çok iyimser olmaya da gerek yok. Ama Trump’ın bir devletin başkanı olarak, Amerikan yönetiminin başkanı olarak söylemesi de bunları kabul etmesi de bu sürecin daha sağlıklı işlemesi açısından sağlıklıdır.”

‘Biz S-400’ü alacağız’

S-400 alımı konusunda ise Çavuşoğlu şöyle konuştu: “Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi S-400 bitmiş bir anlaşmadır. Artık teslim süresi konuşuluyor. Biz S-400’ü alacağız, NATO’yla da diğerleriyle de görüşüyoruz. Eğer bir tereddüdünüz varsa gelin bunu konuşalım diyoruz, biz diyalogdan yanayız. Ama Amerika’nın daha önceki yaklaşımının da doğru olmadığını kendilerine hep söyleyegeldik. Şimdi daha sakin bir ortamda bu sürecin işlediğini söyleyebilirim.”

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‘Ortak komisyon kuralım’

S-400 alımı konusunda yaptırımın söz konusu olup olmayacağına yönelik soru üzerine ise bakan hem başkanın hem de ABD Kongresi’nin yetkisinde olan şeyler olduğunu ancak net bir karar olmadığını belirtti: “Bizim ortak komisyon kuralım gibi konularda görüş alışverişi oldu ama diğer konularla ilgili kategorik sözlerin dışında iletilmiş bir şey yok, biz de bunu yakından takip ediyoruz… Liderler düzeyindeki konuşmalardan sonra kendi muhataplarımızla takip ediyoruz.”

Teslimat temmuz ortası

Çavuoğlu S-400’ün ne zaman geleceği sorusuna “Temmuz ortası diye konuşuldu. Bunu uzmanlarımız belirler” diye yanıt verdi. Nereye konuşlanacağı konusunda ise, “Buna tabi askerimiz ve teknik ekiplerimiz karar verecek” dedi.