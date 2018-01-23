Çavuşoğlu: Tillerson’a dedim ki ‘Bizimle YPG ağzıyla konuşmayın’

Irak’a yaptığı yolculuk dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, telefonda ABD’li mevkidaşı Rex Tillerson’a “Onların ağzıyla bizimle konuşmayın” dediğini söyledi.

Irak dönüşü uçakta Hürriyet’ten Serkan Demirtaş’a konuşan Çavuşoğlu, Tillerson ile yaptığı telefon görüşmesi hakkında bilgi verdi.

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Afrin harekatıyla ilgili görüşmede ABD’li mevkidaşının, YPG’yi kastederek kendisine “Arkadaşlarımızın verdiği bilgiye göre Türkiye’ye roket falan atmamışlar” dediğini anlatan Çavuşoğlu, şu yanıtı verdiğini söyledi: “Ben de dedim ki ‘Biz kendi arkadaşlarımızdan aldığımız bilgiyi dikkate alırız.’ Şunu da söyledim. Fırat Kalkanı operasyonu sırasında YPG size ‘Rakka’ya girmeyiz, sizinle işbirliği yapmayız’ diyordu. Şimdi de benzer bir şey yapıyorlar. ‘Lütfen onların ağzıyla bizimle konuşmayın’ dedim.”

Çavuşoğlu şöyle devam etti: “Biz ABD’ye diyoruz ki, ‘Yanımızda değilseniz gölge etmeyin, karşımıza da çıkmayın.’ Menbiç’teki teröristler sürekli taciz ateşi yapıyor. Özgür Suriye Ordusu’na, Fırat Kalkanı bölgesindeki askerlerimize saldırıda bulunuyorlar. Eğer ABD bunu durduramıyorsa biz oradayız ve durduracağız.”

‘Öleceksek bir kere ölürüz’

Türkiye halklarının hissiyat ve taleplerini Tillerson’a aktardığını belirten Çavuşoğlu, ilişkilerin geleceğinin de ABD’nin bundan sonra atacağı adımlara bağlı olduğunu söyledi: “Terörle mücadele benim için hayati bir mesele ve bu meselede ben hangi adımı atmam gerekiyorsa bu adımı atmak zorundayım. Atmazsam yarın benim geleceğim ülke olarak tehlikeye düşer. Bu konuda da kimseden korkmayız, kararlıyız. Öleceksek bir kere ölürüz.”