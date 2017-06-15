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Çavuşoğlu şimdi de Suudi Arabistan yolcusu: Tarafsızlığımızı koruyoruz


 

‘Katar krizi’ni çözmek için Körfez turuna çıkan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ‘tarafsızlıklarını koruduklarını’ söylerken, sıradaki ziyaretinin Suudi Arabistan’a olacağını bildirdi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Çavuşoğlu ile Ekonomi Bakanı Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, önce Katar’ı, ardından da Kuveyt’i ziyaret etmişti.

Çavuşoğlu, burada Kuveyt başbakan yardımcısı ve dışişleri bakanı Şeyh Sabah Halid el-Hamad es-Sabah’la görüşmüştü.

Çavuşoğlu, daha sonra Ankara’daki programlarına katılmak üzere Kuveyt’ten ayrıldı.

‘Tarafsızlığımızı koruyoruz’

Ankara’da basın toplantısı düzenleyen bakan Çavuşoğlu, krizin çözülmesini istediklerini, bunun için de katkı sunmaya çalıştıklarını söyledi.

Ambargo, kısıtlama ya da ‘ileri giden yaptırımlar’la sorunun çözülmeyeceğine vurgu yapan bakan, şunları kaydetti: “Tarafsızlığımızı koruyoruz ama yanlış olanı da çekinmeden söylüyoruz. Sorunun çözümüne katkı sunmaya çalışıyoruz. Arzumuz Körfez İşbirliği Konseyi içinde sorunun tarafı olan ülkelerin bir araya gelerek sorunu açık açık nereden geliyor ne isteniyor bunun konuşulması lazım. Suudi Arabistan’dan beklentimiz Kral Selman’dan beklentimiz, bu sorunun çözümünde öncü olmak. Amacımız çözüme katkı sağlamak ama çözüm için de sorun nedir, çözüm nedir deliller nedir ortaya konulması lazım ki bu işler çözülsün.”

Çavuşoğlu, yarın Suudi Arabistan’ın Mekke kentine giderek Suudi yetkililerle görüşeceğini de bildirdi.

Bakan, “Kuveyt’in arabulucu çabaları var taraf tutmadan. Kuveyt’in çabalarını destekliyoruz” dedi.

Erdoğan da Arabistan’ı işaret etmişti

Suudi Arabistan öncülüğündeki dört Körfez ülkesi, Katar’la IŞİD, El Kaide ve Müslüman Kardeşler’e destek olduğu gerekçesiyle ilişkilerini kesmiş, kervana bazı Afrika ülkeleri de katılmıştı.

Türkiye, krizin başından bu yana ‘arabulucu’ rolü oynamayı hedeflemişti. Katar’ın Kuveyt’i tercih ettiği belirtilmişti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, krizin Ramazan Bayramı’na kadar çözülmesi gerektiğini söylemiş, son olarak da Suudi Arabistan kralının bu meseleyi çözmesi gerektiğini ifade etmişti.

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