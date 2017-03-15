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Çavuşoğlu ‘sığınmacı kozu’nu gösterdi: Geri kabul anlaşması tamamen iptal edilecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği ile Türkiye arasında imzalanan geri kabul anlaşmasının iptal edileceğini söyledi.

Fotoğraf: DHA

20 Mart’tan itibaren yürürlüğe giren anlaşmaya göre Türkiye’nin geri kabul ettiği mültecilerden kayıt altına aldığı her bir bireye karşılık, AB de bir yasal Suriyeli mülteci alacaktı. Bunun üzerine Yunanistan’daki mülteciler Türkiye’ye geri gönderilmeye başlanmıştı. Ancak mülteciler “Bizi Türkiye’ye göndermeyin”, “Türkiye’ye hayır” diyerek direnmeye çalışmışlardı.

Hollanda ile yaşanan krizden kısa bir süre konuşan Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Türkiye, sığınmacı anlaşmasındaki karadan geçişler konusunu tekrar değerlendirmelidir” demişti.

‘Elimizdeki kozlar bunlarda olsa bir kaşık suda adamı boğarlar’

Fotoğraf: Reuters

Kanal 24 yayınına katılan Çavuşoğlu, iptal edileceğini açıkladığı geri kabul anlaşmasının halihazırda uygulanmadığını, göç anlaşmasının da bundan sonra yürürlükte olmayabileceğini söyledi.

Bakan şöyle konuştu: “Geri kabul anlaşması tamamen iptal edilecek. Şu anda uygulamıyoruz zaten. Onlar bizi vize konusunda oyaladılar. Bu şartlar yerine gelmezse göç anlaşmasını da uygulamayacağız. Bunların hepsi bizim elimizde. Tek taraflı bunu durdurabiliriz. Hiç kimseden izin almamıza gerek yok. Elimizdeki kozların hiçbirisini tehdit olarak kullanmıyoruz. Bizim elimizdeki kozlar bunların elinde olsa bir kaşık suda adamı boğarlar. Boğmaya da çalışıyorlar zaten.”

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