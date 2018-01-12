Çavuşoğlu seyahat uyarısına tepkili: ABD’den çok daha güvenli bir ülkeyiz

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’nin ABD’den daha güvenli olduğunu söyledi.

ABD, vatandaşlarına yönelik yayınladığı son seyahat uyarıları kapsamında Türkiye’yi Sudan ve Venezuela gibi ülkelerin dahil olduğu ‘güvenlik açısından üçüncü kategori riskli ülkeler’ arasında göstermişti.

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AA’nın haberine göre gazetecilere konuşan dışişleri bakanı karara ilişkin şunları kaydetti: “Son seyahat uyarısı gibi, bir müttefike ve olgunluğa yakışmayan gereksiz tavırlarla uğraşmamamız lazım. Türkiye, ABD’den daha az güvenli bir ülke değildir. Hatta Türkiye, ABD’den çok daha güvenli bir ülkedir.”