Çavuşoğlu, saldırıdan vazife çıkardı: Suriye’deki rejimden kurtarmalıyız

ABD’nin, Britanya ve Fransa’yla birlikte Suriye’ye düzenlediği saldırıyla ilgili soruları yanıtlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Bu müdahale rejime yöneliktir, umarım sonuç odaklı olmuştur. Suriye’yi bu rejimden kurtarmamız gerekiyor” dedi.

AA’nın haberine göre Antalya’da bir toplantıya katılan bakan Çavuşoğlu, Suriye’ye düzenlenen operasyonla ilgili konuştu.

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Müdahalenin kimyasal silah kullanan bir rejime yönelik olduğunu savunan Çavuşoğlu, “Daha önce defalarca kimyasal silah kullanan ve o konvansiyonel silahlarla da bir milyona yakın insanı bizzat kendisi öldüren bir rejime, bugüne kadar çoktan müdahale edilmesi gerekiyordu. Esad rejimi görevde kaldığı için tüm çabalarımıza rağmen insanları öldürmeye devam etti” diye konuştu.

Rejimin daha önce de kimyasal kullandığını ve cezalandırılmadığı için tekrar kimyasal kullandığını dile getiren Çavuşoğlu sözlerine şöyle devam etti: “Burada en kilit, ön önemli ülke Türkiye oldu. Maalesef tüm anlaşmalara rağmen Rusya ve İran’ın garantör olmasına rağmen Doğu Guta’nın da çatışmasızlık bölgesi anlaşmasına dahil edilmesine rağmen Doğu Guta’da da on binlerce insanı son bir ay içinde bu rejim öldürdü. Bu müdahale rejime yöneliktir, umarım sonuç odaklı olmuştur. Yapılan açıklamalara göre, kimyasal silahların yapıldığı merkezlere, araştırma merkezlerine füze ya da bomba attıklarını söylediler. Buralar hedef alındı dendi. Sivillerle ilgili şu ana kadar bir açıklama olmadı. Rejimden bir açıklama gelmedi. Bizim açıklamamız da ortadadır, ama bu rejimin artık Suriye’nin başında kalmaması gerekiyor. Yarın bu rejim bu saldırılarını devam ettirirse, daha büyük olaylar olur iş büyür. Suriye’de kaos geri gelir hem de geri dönülmez bir biçimde gelir. Bir an önce siyasi sürece geçmemiz lazım. Suriye’yi bu rejimden kurtarmamız gerekiyor.”