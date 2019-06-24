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Yaramazlara biraz batar!

Çavuşoğlu: S-400’ü zaten aldık, teslimat tarihini konuşuyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Türkiye özgür ve bağımsızdır. Türkiye, ABD, ‘Al dediği’ zaman alacak bir ülke değil. Hangi yaptırım kararı olursa olsun biz S-400’ü aldık. Artık ne zaman teslim edileceğini konuşuyoruz” dedi.

ABD, Türkiye’yi S-400 almaktan vazgeçmemesi halinde F-35 savaş uçağı programından çıkarmakla ve çeşitli yaptırımlarla tehdit ediyor.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump’nın G-20 zirvesinde yapacakları görüşmenin teyit edildiğini belirten Çavuşoğlu, “Bu görüşmede sadece S-400 değil birçok konu ele alınacak. Ortak komite, Suriye’den çekilme kararı, güvenli bölge, İdlib gibi konular” dedi.

‘Türkiye’nin S-400’e acil ihtiyacı var’

Bakan Çavuşoğlu, S-400 konusunda ABD’nin Türkiye’yi F-35 anlaşmasından çıkaracağı yönündeki kararına ilişkin, “Diğer ortaklar ABD’nin adımını desteklemiyor. Türkiye F-35’in ortağı, maddi katkı sağladı. ABD’nin adımları hukuka uygun değil. Ortaklar rahatsız” dedi.

ABD’nin F-35 mektubuna gereken yanıtın verildiğini söyleyen dışişleri bakanı şöyle konuştu: “ABD’den gelen o mektubun kabul edilebilir olmadığını vurguladık. ABD’nin bu tutumunu anlamakta zorlanıyoruz. Türkiye özgür ve bağımsızdır. Türkiye, ABD, ‘Al dediği’ zaman alacak bir ülke değil. Hangi yaptırım kararı olursa olsun biz S-400’ü aldık. Artık ne zaman teslim edileceğini konuşuyoruz. Süreçten vazgeçmemiz mümkün değil. Türkiye’nin S-400’e acil ihtiyacı var. NATO ya da herhangi müttefikten saldırı olduğu zaman Türkiye’yi korumasını beklemeyiz. Sınırımızdan Patriotları çeken kim? Kendi güvenliğimiz için bu ihtiyacımızı karşılamak durumundayız. Trump ile konuşuyoruz, anlaşıyoruz; ama ABD’den farklı sesler geliyor.”

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Çavuşoğlu, 23 Haziran İstanbul seçimini kazanan ‘millet ittifakı’nın CHP’li adayı Ekrem İmamoğlu’nu da tebrik etti.

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