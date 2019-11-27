Çavuşoğlu: S-400’ü kutuda tutmak için almadık; garanti olursa Patriot da alabiliriz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya’dan alınan S-400 hava savunma sistemi için “Bir ürün kutuda tutulmak için alınmaz. Bizim ihtiyacımız var” diye konuştu.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

ABD yönetimi S-400’lerin NATO’nun savunması ile uyumlu olmadığını ve F-35 savaş uçağı için tehdit oluşturduğunu söylüyor. Pentagon, Türkiye’nin temmuz ayında Rusya’dan S-400’leri teslim almasının ardından Türkiye’yi F-35 programından çıkarmıştı.

Reklam

Son olarak, ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan üst düzey bir yetkili, Türkiye’nin Washington ile anlaşmazlığı çözüme kavuşturmak için Rus yapımı S-400 füze savunma sisteminden ‘kurtulması‘ gerektiğini belirtmiş, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da Türkiye’nin S-400 hava savunma sistemiyle ilgili adımlarının ‘endişe verici olduğunu’ söylemişti.

‘Patriot da alabiliriz’

‘Kimseye bir taahhütte bulunmadıklarını’ kaydeden Çavuşoğlu şunları söyledi: “Tavrımız net. Konuşmaya devam ederiz ama dayatmayı da kabul etmeyiz. Patriot konusunda ABD bize olumlu yaklaşır, Kongre’den onay alabilirse müzakere ederiz. ABD garanti verecekse Patriot da alabiliriz.”