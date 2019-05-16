Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “S-400’ler NATO sistemine entegre edilmeyecek, tamamen bizim kontrolümüzde olacak” dedi.

Fotoğraf: DHA

Sputnik’in haberine göre Letonya’da bulunan Çavuşoğlu şunları söyledi:“ABD’nin S-400’lerin F-35’lere tehdit oluşturduğu gibi bir iddiası var. Bu sistem tamamen bizim kontrolümüzde olacaktır ve NATO sistemlerine entegre edilmeyecektir. ABD’nin bu konudaki iddiaları gerçek olsaydı S-400’lerin F-35’lerin teknolojisine yetişmiş olması gerekirdi.”

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Çavuşoğlu, S-400’lerin F-35’lere tehdit oluşturmadığına ilişkin Suriye ve Norveç örneklerini verdi: “Suriye’de Rusların kontrolünde S-400’ler var, aynı şekilde Amerikan uçakları, İsrail F-35’leri de bu bölgede uçmaya devam etmektedir. Norveç sınırında S-400’ler konuşlandırıldı ve burada da Norveç F-35’leri uçmaktadır.”

S-400’ler ilgili basın toplantısında sorulan soruları “Türkiye’nin acil önceliği, müttefiklerinden bir hava savunma sistemi almaktı. Son 10 yılda ABD ve Avrupalı müttefiklerinden bunu alamadı. Bundan dolayı Rusya’dan aldık ve Rusya bizim için en iyi teklifi sundu” diyerek yanıtlayan Çavuşoğlu, S-400’lerin tehdit oluşturduğu iddialarına ilişkin şunları söyledi:

“Eğer bu iddia doğru olsaydı çoktan olmuş olurdu. Ben politikacıyım, bu değerlendirmeyi teknisyenler yapmalı. Biz Amerikalılara ve NATO’ya bir teklifte bulunduk. Ortak teknik çalışma grubu kurulması önerisinde bulunduk. Bu değerlendirmeyi kendilerinin yapması, bu grubun bulgularını bizimle paylaşmasını istedik ve müttefikimiz ABD’nin iddialarını değerlendirmesini istedik.”