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Yaramazlara biraz batar!

Çavuşoğlu: S-400’ler için ortak çalışma grubu teklifi bu sefer ABD’den geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, daha önce Türkiye’nin Rusya’dan aldığı S-400 füzeleri nedeniyle oluşan anlaşmazlığı gidermek için Washington’a ilettiği ortak çalışma grubu teklifinin bu sefer ABD’den geldiğini ve Türkiye’nin kabul ettiğini söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Uzmanların bu konuda görüşmeye başladığını söyleyen Çavuşoğlu, ortak çalışma grubunun ise henüz kurulmadığını belirtti.

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NATO üyesi Türkiye’nin Rusya’dan silah almasına karşı çıkan ABD yönetim, S-400’lerin F-35 savaş uçaklarına tehdit oluşturduğu gerekçesiyle Türkiye’yi ortağı olduğu projeden çıkartırken, birkaç hafta önce de Savunma Sanayi Başkanlığı’na yaptırım başlattı.

Türkiye, ABD’nin S-400 alımına getirdiği itirazın ardından görüş ayrılıklarının giderilmesi için uzmanların NATO nezdinde bir araya gelebileceği bir çalışma grubu kurulmasını önermiş ancak ABD buna yanaşmamıştı.

Türkiye dış politikasının yıllık değerlendirme toplantısında konuşan Çavuşoğlu, “Daha önce teklif ettiğimiz ‘gelin bir ortak çalışma grubu kuralım’ teklifinde bulunmuştuk… şimdi o teklif ABD tarafından geldi, biz tabiatıyla her zaman diyalogdan yana olduğumuz için bu teklife de evet dedik. Uzmanlar düzeyinde görüşmeler başladı” dedi.

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Dışişleri bakanı, konuşmasının soru cevap bölümünde henüz çalışma grubunun kurulmadığını ifade ederek, “S-400 ile ilgili uzmanlar değerlendirsin demiştik… ABD yanaşmamıştı. (Dışişleri bakanı) Pompeo ile görüşmemizde bu teklifimizin devam ettiğini söyledik. ABD’liler bu konuda birlikte çalışalım dediler. Şu anda görüşmeler var, ortak çalışma grubu kurulmadı görüşmeler var” diye konuştu.

Çavuşoğlu, Türkiye-ABD ilişkilerinin bu yıl var olan sorunların gölgesinde geçtiğini, ancak ilişkilerin ‘daha sağlıklı’ yürütülmesi için çalışmaya Türkiye’nin hazır olduğunu ve Ocak ayında başa gelecek yeni ABD yönetiminin de bu şekilde adım atacağını umduğunu ifade etti.

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