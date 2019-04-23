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Yaramazlara biraz batar!

Çavuşoğlu: S-400 bitmiş bir anlaşmadır, vazgeçmeyeceğiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, S-400’lerden vazgeçilmeyeceğini tekrarladı ve “Alacağımız S-400’ler NATO sistemlerini düşman olarak görmeyecek” diye konuştu.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

ABD S-400 füzelerinin Türkiye’nin de satın aldığı gelişmiş F-35 savaş uçaklarının güvenliğini tehlikeye attığını savunuyor. Türkiye ise Rusya ile S-400 alımı için yapılan anlaşmanın bitmiş bir anlaşma olduğunu belirtirken, iki sistemin birlikte güvenli bir şekilde çalışabileceğini öne sürüyor.

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S-400’ün bitmiş bir anlaşma olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, üçüncü ülkenin dahil olduğu herhangi bir ara formül olmadığını belirtti.

ABD’ye tepki gösteren dışişleri bakanı şunları söyledi: “ABD’nin bizi S.Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne yönlendirmesi doğru değil. ABD’nin kararı siyasidir, Patriot satışı için de garanti verilmiyor. İran ile Intex benzeri ayrı bir mekanizmayı değerlendiriyoruz. Alınan, satılan ürünlere bakacağız. ABD’nin çekilme ve Suriye’de güvenli bölge konusunda belirgin bir karar ve stratejisi yok.”

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