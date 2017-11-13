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Çavuşoğlu Rusya’da yineledi: Terörist gruplar masada olmamalı

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye’ye dair düzenlenecek bir kongreye herhangi bir terörist grubun davet edilmemesi gerektiğini söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Rusya’nın Soçi kentinde gazetecilere konuşan bakan, Suriye’ye ilişkin düzenlenecek kongrelere prensipte bir itirazlarının olmadığını ancak kongrelerin nitelediğinin önemli olduğunu ifade etti.

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Çavuşoğlu, “Kongreye herhangi bir terörist grubun davet edilmemesi gerekir” dedi.

Türkiye’nin terör örgütü saydığı PYD, Rusya tarafından Suriye görüşmelerinde masaya davet ediliyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve devletin üst kademesi, bugün Rusya’da temaslarda bulunuyor.

‘Rakka’da fark olmadığını gördük’

IŞİD’den alınan Rakka’da YPG’liler PKK lideri Abdullah Öcalan’ın posterini açmıştı. (Fotoğraf: Reuters)

Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “PYD, YPG ve PKK arasında bir farkın olmadığını Rakka operasyonunda gördük. Öcalan posterleriyle pozlar verdiler. Suriye’deki gerçek muhalefetin içerisinde terör örgütünün yer almaması gerekir. PKK/PYD, Kürtlerin tümünü temsil etmiyor, sadece ideoloji sahibi bir azınlık. Başka Kürt gruplar var ve biz bu listeyi Rusya’yla paylaştık. YPG, 500 bin Suriyeli Kürt’ü evini ve köyünü terk etmek zorunda bıraktı. Bu nedenle bu grubun terör örgütü olduğundan şüphe yok. Bu örgütleri yerde de kimlerin kullandığı biliniyor.” 

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Türkiye’nin terör örgütü saydığı PYD Rusya tarafından ‘masaya davet edildi’

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