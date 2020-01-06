Çavuşoğlu: Putin’le Süleymani’nin öldürülmesi ve İdlib konusu ele alınacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bu hafta yapacağı Türkiye ziyareti kapsamında İranlı general Kasım Süleymani’nin öldürülmesinin yanısıra Suriye’nin İdlib vilayetindeki gelişmelerin ele alınacağını söyledi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun Kudüs Gücü adlı ülke dışı faaliyet gösteren biriminin komutanı Kasım Süleymani geçen cuma Bağdat Havalimanı’na ABD tarafından düzenlenen hava saldırısında öldürülmüştü.

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Putin, çarşamba günü Rus gazını taşıyacak TürkAkımı Boru Hattı’nın açılışı için İstanbul’a gelecek ve bu kapsamda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşecek.

Öte yandan, Suriye’de rejimin İdlib’e yönelik son haftalarda yoğunlaşan saldırıları sonrası birkaç yüz bin Suriyeli göç etmek zorunda kaldı.

‘Şiddet sarmalının azalması için çalışacağız’

Çavuşoğlu düzenlediği yıllık basın toplantısında şunları söyledi: “Süleymani’nin öldürülmesi bölgemizin barışı için ciddi bir risk olmuştur. Gerginliğin azaltılması için diğer ülkelerle çaba sarfetmeye devam edeceğiz. Putin İstanbul’a geliyor. Putin ile bu konuları Sayın Cumhurbaşkanımız bizzat ele alacak.”

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Bakan Çavuşoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Özellikle burada hepimizin ortak endişesi Irak’ın diğer ülkeler için, üçüncü ülkeler için bir çatışma alanına dönüşmemesi. Bu Irak için ve bölgemiz için çok ciddi bir risktir. Irak’la da temaslarımız devam ediyor. Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih’in de aynı endişeler içinde telefon görüşmesinde gördük. Dolayısıyla bu şiddet sarmalının azaltılması için biraz önce de söylediğim gibi biz üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz.”

‘100 bin civarı Suriyeli sınırımıza geliyor’

Çavuşoğlu, Putin’in ziyaretinde son dönemde rejimin artan saldırıları ve İdlib’deki gelişmelerin de gündeme geleceğini bildirdi.

Çavuşoğlu, İdlib’deki saldırılar sonrası 100 bin dolayında Suriyeli’nin Türkiye sınırına doğru yaklaştığını bildirdi.

Irak parlamentosunun ABD ve yabancı askerlerin ülkeden ayrılması yönündeki kararının hatırlatılması üzerine Çavuşoğlu, “Irak meclisinin ABD ve yabancı askerlerin gitmesi kararı bağlayıcı değil” dedi.

‘Bizdeki bilgiler ÖSO’nun Libya’ya gönderilmediği yönünde’

Çavuşoğlu, Libya’daki gelişmeleri değerlendirirken, orada bir an önce ateşkesin sağlanması gerektiğini vurgulayarak, “Libya’da savaşın kazananı olmaz. Hafter güçleri Trablus sokaklarına gelirse çok kan dökülür… Rusya ile beraber Libya’da iki önemli aktör haline geldik, ateşkes için de Rusya ile temaslarımız sürüyor” değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu Suriye’de bulunan Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) Libya’ya gönderilip gönderilmediği konusunda, “Bu konuda açıklamalar da yapıldı. Bizdeki bilgiler ÖSO’nun Libya’ya gönderilmediği yönünde” dedi.

Çavuşoğlu’nun verdiği bazı diğer mesajlar ise şöyle:

*AB göç mutabakatının gereğini yapmalıdır ama vize serbestisi ve Gümrük Birliği Anlaşması’nın yenilenmesini daha da çok önemsiyoruz.

*Kıbrıs sorununun çözümünde herhangi bir modelin dayatılmasına karşıyız, siyasi eşitliğin temelini oluşturan tüm unsurların bu belgede olması gerekiyor.

*Doğu Akdeniz ve sondaj çalısmaları nedeniyle AB ile ilişkiler ikinci dönem istediğimiz düzeyde olmadı; seçim sonrası yeni yapılanmadan umutluyuz.