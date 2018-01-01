Çavuşoğlu, Özdemir’i inandıramadı: Seçim öncesi Alman turist ve yatırımcı ihtiyacı var

Yeşiller Partisi Eş Başkanı Cem Özdemir, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Almanya’ya dair açıklamalarını inandırıcı bulmadı.

Alman basınına konuşan Çavuşoğlu, Almanya ve Türkiye’nin ilişkileri normalleştirmeye hazır olduğunu savunarak Alman turistleri Türkiye’ye çağırmıştı.

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Dışişleri bakanı ayrınca Alman Die Welt gazetesinin Türkiye muhabiri Deniz Yücel’in bir yıla yakındır iddianamesinin hazırlanmamasının kendisini mutlu etmediğini öne sürmüştü.

‘Alman turiste ihtiyaçları var’

Ancak Yeşiller Eş Başkanı Cem Özdemir, Çavuşoğlu’nun açıklamalarının samimi olduğuna inanmıyor.

DW Türkçe’nin aktardığına göre Berliner Zeitung’a konuşan Özdemir şunları kaydetti: “Türk dışişleri bakanı Türk yargısının bağımsız olduğu yönündeki lafları bir kenara bırakıp, sadede gelmeli: Türk devletinin ekonomik durumu kötü ve siyasi ve ekonomik açıdan yalnızlaşan ülkeyi gelecek cumhurbaşkanlığı seçimlerine hazırlayabilmek için ülkenin acilen Alman turistlere, Alman yatırımcılara ihtiyacı var.”

Yeşiller eş başkanı, Türkiye’de siyaset ve sivil toplum temsilcileri cezaevinde bulunduğu sürece, Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) ve Almanya ilişkilerinin normalleşmesinin de mümkün olmadığını ifade etti.