Çavuşoğlu: Oruç Reis bakım için çekildi; AB’den yaptırım beklemiyorum

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz’deki faaliyetleri tartışma konusu olan Oruç Reis gemisinin Antalya Limanı’na bakım ve ikmal için çekildiğini belirterek, Avrupa Birliği’nin 24-25 Eylül’deki toplantısında Türkiye’ye yaptırım kararı beklemediğini ifade etti.

Fotoğraf: AA

Türkiye ile AB arasındaki gerilim, Türkiye’nin Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti tarafından hak iddia edilen kara sularına muhtemel petrol ve gaz sondajı için araştırma gemileri yollamasından sonra artmıştı.

Reklam

Son olarak, AB ülkeleri 24-25 Eylül’deki görüşülmek üzere Türkiye’ye ek kısıtlayıcı tedbirlerin listesini oluşturmaya hazır olduklarını açıklamıştı.

NTV’de canlı yayına katılan Çavuşoğlu “AB üyelik müzakerelerinin fasıl açılarak daha ileri gitmesi beklenmeyebilir ama AB bunları gözden geçirmek istiyorsa biz de gözden geçiririz” dedi.

Dışişleri bakanı “Yunanistan maksimalist yaklaşımdan vazgeçmediği sürece görüşmek mümkün değil” diye konuştu.

Reklam

Dışişleri bakanı açıklamasında özetle şunları söyledi:

*(Yunanistan konusunda) tüm AB üyeleri bizim haklılığımızı görmeye başladı ama dayanışmaya gelince farklı tutumlar sergiliyor.

*AB içinde bir karar alınacaksa çoğunluk bana göre Yunanistan’ı tercih eder ve bunun adına da dayanışma diyorlar.

*Yunanistan başbakanının yaptığı açıklamalar olumlu ama ön şartlar yerine gelmediği sürece sorun çözülmez.

*Sevilla haritasından Yunanistan vazgeçmediği ve Türkiye’nin kıta sahanlığına saygı duymadığı sürece sorun çözülmez.

*Kıbrıs’ta hakça paylaşım konusunda bir mekanizma için tekliflerimiz var.

*Yunanistan bizimle görüşmek için tüm faaliyetlerimizi durdurmamızı ön şart koyuyor, biz de o zaman kendi ön şartlarımızı sürüyoruz.

*Oruç Reis bakım için çekildi ama Yavuz ve Barbaros Hayrettin devam ediyor.