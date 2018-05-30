Çavuşoğlu net: YPG’yi Menbiç’ten çıkaran yol haritasını 4 Haziran’da açıklayacağız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, YPG’nin Menbiç’ten çıkarılması ile ilgili yol haritasını ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile birlikte 4 Haziran’da açıklayacaklarını söyledi.

Çavuşoğlu, Almanya dönüşünde beraberindeki gazetecilere Türkiye-ABD ilişkileri ile ilgili açıklamalarda bulundu. ABD’den son yapılan açıklamada Suriye’nin Menbiç kentinden YPG’nin çıkarılması konusunda Türkiye ile henüz anlaşma sağlanmadığı bilgisi verilmişti. Çavuşoğlu ise bu konuda şöyle dedi: “Washington’daki görüşmelerin (4 Haziran’da) ardından YPG’nin Menbiç’ten çekilmesine ilişkin yol haritasını Pompeo ile birlikte kamuoyuna açıklayacağız. Bu yol haritasında somut adımlar var ve bunlar somut bir takvime bağlı. Somut adım: YPG buradan çıkarılacak. YPG’nin yerine yönetimde ve güvenlik kuvvetlerinde kimler yer alacak bunu da Türkiye ve ABD birlikte kararlaştıracaklar. ‘Yarısını sen, yarısını ben belirleyeyim’ diyebilirler. Hazırlık toplantısı ve uygulama safhası var. Uygulama safhası da öyle aylar filan değil.”

Reklam

Etnik gruplara göre yönetim modeli

Çavuşoğlu Menbiç’te YPG sonrası ne yapılacağı konusunda da “Yüzde 90’dan fazla Arapların yaşadığı bir bölge. Kürtler yüzde 2 ise yönetimde de yüzde 2’den fazla olmaz. Menbiç modelini başarıyla uyguladıktan sonra Suriye’nin kuzeyinin istikrara kavuşturulması için de bu adımların atılması. Menbiç modeli daha sonrası için de bir model olacak. Başka şehirlere de gideceğiz, örneğin Rakka. Aynı şekilde Kobani. Nüfusu ağırlıklı Kürt ise yönetimin de Kürtler’den oluşması doğal. PKK, Kürtleri de sürgüne gönderdi. O Kürtlerin geri dönmesi lazım” dedi.

‘YPG çöllere mi gidecek?’

ABD’nin PKK bağlantılı YPG’lileri bölgeden çıkarmak istediği izlenimi edindiğini belirten Çavuşoğlu “YPG ile Kandil arasında bağı koparmak istiyor. YPG ayrılacak nereye gidecek. Çöllere mi gidecek? Ne kadarına silah bıraktırıp normal hayata döndürecekler, bunların detayı önemli. İstihbarat, asker bunların detayını görüşüyorlar” diye konuştu.

Reklam

‘F-35’te endişem yok’

ABD’nin İsrail’deki elçiliğini Tel Aviv’den Kudüs’e taşımasının ardından Türkiye’nin istişarelerde bulunmak üzere çağırdığı ABD Büyükelçisi Serdar Kılıç’ın da 4 Haziran görüşmesi öncesi görevinin başına döneceğini belirten Çavuşoğlu, F-35 savaş uçaklarının Türkiye’ye teslimi konusunda da bir endişesi olmadığını dile getirdi.