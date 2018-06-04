Diken

Yaramazlara biraz batar!

Çavuşoğlu ‘Menbiç mutabakatı’nı anlattı: Türkiye ve ABD güvenliği sağlayacak

 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Menbiç için ABD’yle varıldığı açıklanan yol haritasına dair detay verdi.

Fotoğraf: Reuters

Bakanlık, YPG ile ABD askerlerinin birlikte bulunduğu Menbiç’e dair iki ülke arasında ‘yol haritası’nın onaylandığını açıklamıştı.

Reklam

Basın toplantısı düzenleyen Çavuşoğlu, ABD’li mevkidaşı Mike Pompeo’yle ‘FETÖ’yü konuştuklarını, yakın zamanda Türkiye’de bir toplantı yapılacağını söyledi.

Türk askeri Menbiç yolunda

“ABD’yle ilişkilerimizde topu taca atma döneminin bitmesi lazım” diyen bakan, amaçlarının ‘Menbiç’in tüm terör örgütlerinden temizlenip istikrarın sağlanması’ olduğunu ifade etti.

Reklam

Çavuşoğlu, sözlerine şöyle devam etti: “İlk aşamada PYD/YPG’nin Münbiç’ten çıkarılması var. Türk ve ABD güçleri güvenliği sağlayacak. Durum normalleştikten sonra başta Türkiye’de yaşayan Suriyeliler olmak üzere buraları YPG’nin baskısı sonucu terketmek zorunda kalanların kendi şehrine dönmesi sağlanacaktır. Yerel yönetimin oluşturulmasında işbirliği yapacağız. Bu yol haritasının uygulanması çok önemli. Somut adımların atılması önemli olacak. Yol haritası takvime bağlı. Bunların detaylarını önümüzdeki süreçte sizlerle paylaşacağız ama daha önce basında çıkan tarihler biraz afaki. Net bir takvim var ama bu sahadaki duruma bağlı.”

Bakanlık duyurdu: Menbiç için ‘yol haritası’ tamam

AA üç aşamalı Menbiç planını duyurdu: YPG ilk 30 günde bölgeyi terk edecek

ABD’den Menbiç açıklaması: Türkiye ile henüz anlaşma sağlamış değiliz

Dışişleri’nden Menbiç açıklaması: Yol haritasının ana hatları belirlendi

DSG sözcüsü: ABD üç ay önce Menbiç’te üs kurdu, Fransız askerleri de var

Pompeo’yla görüşen Çavuşoğlu: Yol haritası uygulanırsa YPG Menbiç’ten çekilecek

ABD’de ‘görülmemiş’ kaygı: S-400 alımı 70 yıllık NATO’da en aykırı davranış

Diplomatik kaynaklar: ABD’yle ‘Menbiç görüşmesi’ yeni bakana kadar beklemede

ABD, Menbiç’e ‘yerleşiyor’: İki üs kuruldu, hava ve karadan devriye atılıyor

Trump ‘Suriye’den çekileceğiz’ derken: ABD ordusu Menbiç’e ‘yeni üs’ kurdu

Takviye sürüyor: ABD Menbiç’e 1 kilometrelik konvoy gönderdi

Türkiye’nin hedefindeki Menbiç’e ABD’den takviye: Tehdidi bertaraf edecek kadar

MGK’da ‘Menbiç vurgusu’: Teröristler uzaklaştırılmazsa inisiyatif kullanılacak

Erdoğan ABD’nin ‘Menbiç’ten çekilmeyiz’ tavrını yorumladı: Trump’ın iradesi değil

Erdoğan: Trump’a ‘Geri adım yok’ dedim, sırada Menbiç var

ABD sözcüsü, Kalın’ın açıklamalarını ‘komik’ buldu: Menbiç’te anlaşma yok

Pentagon’dan Ankara’nın ‘Anlaştık’ çıkışına yanıt: Menbiç’ten çekilmiyoruz

ABD’den son durum: Türkiye’yle Menbiç konusunda henüz anlaşmadık

Tillerson gitti, diyalog kesildi: ABD ile Menbiç görüşmesi ertelendi


SON HABERLER

Bekçi sayısı üç kat artacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 8 bin 182 bekçinin bulunduğunu belirterek 17 bin bekçinin daha alınacağını söyledi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...