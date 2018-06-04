Çavuşoğlu ‘Menbiç mutabakatı’nı anlattı: Türkiye ve ABD güvenliği sağlayacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Menbiç için ABD’yle varıldığı açıklanan yol haritasına dair detay verdi.

Bakanlık, YPG ile ABD askerlerinin birlikte bulunduğu Menbiç’e dair iki ülke arasında ‘yol haritası’nın onaylandığını açıklamıştı.

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Basın toplantısı düzenleyen Çavuşoğlu, ABD’li mevkidaşı Mike Pompeo’yle ‘FETÖ’yü konuştuklarını, yakın zamanda Türkiye’de bir toplantı yapılacağını söyledi.

Türk askeri Menbiç yolunda

“ABD’yle ilişkilerimizde topu taca atma döneminin bitmesi lazım” diyen bakan, amaçlarının ‘Menbiç’in tüm terör örgütlerinden temizlenip istikrarın sağlanması’ olduğunu ifade etti.

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Çavuşoğlu, sözlerine şöyle devam etti: “İlk aşamada PYD/YPG’nin Münbiç’ten çıkarılması var. Türk ve ABD güçleri güvenliği sağlayacak. Durum normalleştikten sonra başta Türkiye’de yaşayan Suriyeliler olmak üzere buraları YPG’nin baskısı sonucu terketmek zorunda kalanların kendi şehrine dönmesi sağlanacaktır. Yerel yönetimin oluşturulmasında işbirliği yapacağız. Bu yol haritasının uygulanması çok önemli. Somut adımların atılması önemli olacak. Yol haritası takvime bağlı. Bunların detaylarını önümüzdeki süreçte sizlerle paylaşacağız ama daha önce basında çıkan tarihler biraz afaki. Net bir takvim var ama bu sahadaki duruma bağlı.”