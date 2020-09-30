Çavuşoğlu: Macron, Ermenistan’ı savunarak işgali destekliyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, Dağlık Karabağ’daki çatışmalara ilişkin yorumunu eleştirerek, “Azerbaycan toprakları için endişe duymazken, Ermenistan’a dayanışma göstermesi işgali desteklemesi anlamına gelir” dedi.

Fotoğraf: Reuters

Macron, Türkiye’nin çatışmalara ilişkin açıklamarla ‘savaş yanlısı söylemler kullandığını’ savunmuş, bunların düşüncesizce ve tehlikeli bulduğunu belirtmişti.

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AA’nın haberine göre Çavuşoğlu, Türkiye’nin Dağlık Karabağ çatışmalarında Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünü sağlayacak şekilde barışçıl yollarla çözülmesini savunduğunu fakat Azerbaycan’ın istemesi halinde Türkiye’nin gereken desteği vereceğini söyledi.

Çavuşoğlu şu ifadeleri kullandı: “Ermenistan bu saldırılarıyla ‘Uluslararası sistemi ve hukuku hiçe sayıyorum’ diyor. Bunun bir karşılığı olmalı… Azerbaycan (Ermeni işgali sorununu) sahada çözmek istiyorsa biz Azerbaycan’ın yanında olacağız dedik.”