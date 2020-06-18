Çavuşoğlu: Libya’da Hafter’in artık masada da olmaması lazım

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya’nın doğusunu kontrol eden Libya Ulusal Ordusu’nun (LUO) komutanı Halife Hafter’in meşruiyetinin olmadığını, bundan sonra da masada muhatap alınmaması gerektiğini söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Ankara, Libya’da yıllardır süregelen iç savaşta başkent Trablus ve çevresini kontrolü altında tutan Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UMH) destek veriyor. UMH son birkaç haftada Rusya, Fransa, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden destek alan LUO’yu ülkenin batısından püskürttü.

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CNNTürk televizyonunda konuşan Çavuşoğlu, “O ülkede kabileler, aşiretler var, hepsinin farklı yapıları var. Tüm bunların da desteği alınarak bir anlaşma sağlandı. Hafter’in artık meşruiyeti yok, masada olmaması lazım” dedi.

Kapsamlı bir heyet ile bu hafta yapılan Libya ziyaretini de değerlendiren Çavuşoğlu, “MİT başkanımız, hazine ve maliye bakanımız, enerji bakanımız başta olmak üzere görüşmelerimizi yaptık. Meşru Libya yönetimine desteğimizi tüm dünyaya göstermek için gittik. Sahada enine boyuna ne yapılacağına dair konuları ele aldık” diye konuştu.

Libya ile başka ekonomik ilişkilere de değinen Çavuşoğlu şunları söyledi: “Deniz yetki alanları ile ilgili bir anlaşmamız oldu. Bu zenginlikleri birlikte nasıl yapabiliriz, bunları konuştuk. Ekonomik işbirliğimiz var. İstikrara kavuşturulan bölgelere firmalarımız döndürülebilir mi, ekonominin tüm boyutlarını görüştük. Tüm konuları bir güne sığdırdık. Kapsamlı ve verimli görüşmeler gerçekleştirdik.”

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Libya’da BM’in karşı olduğu gruplara en çok silah veren ülkenin Fransa olduğunu belirten Çavuşoğlu, “Biz meşru bir yönetime destek veriyoruz. Fransa darbeci tarafa veriyor. NATO diyor ki; Rusya Akdeniz’de yayıldı. Buna yol açan ülke Fransa… Fransa’nın yaptıkları endişe vericidir. Açıklamaları yersiz ve boştur” dedi.

NATO Fransa’nın bu ay Akdeniz’de ‘Türk donanmasının NATO misyonu yürüten bir Fransız gemisini taciz ettiği’ yönündeki suçlamalarını araştıracağını belirtmişti.

Türkiye ise dün Fransa’nın bir gemisinin TSK tarafından Akdeniz’de taciz edildiği iddialarını ‘çürüten bilgi notunun’ NATO’ya iletildiğini açıkladı.