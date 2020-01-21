Çavuşoğlu: Libya’da Hafter askeri, Türkiye siyasi çözüm istiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Libya’da Hafter siyasi çözüm mü istiyor, askeri çözüm mü? Haftar’ın şu ana kadarki tutumu askeri çözüm istediğini gösteriyor” dedi.

Fotoğraf: Reuters

Almanya’nın başkenti Berlin’de yapılan Libya zirvesinde, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile doğudaki Tobruk merkezli hükümetin silahlı güçleri General Halife Hafter’e bağlı Libya Ulusal Ordusu (LNA) arasında ateşkes sağlanmaya çalışılmıştı. Ancak Hafter güçleri, gövde gösterisi yaparak Libya’nın ana petrol limanlarını cuma gününden beri abluka altında tutuyor.

Reklam

“Sahadaki ve masadaki gayretimiz siyasi çözüme yöneliktir” diyen Çavuşoğlu, Yunanistan’ın Türkiye’yi Doğu Akdeniz’de dışlamaya çalıştığını, bunun yerine ‘paylaşıma hazır olduklarını göstermeleri gerektiğini’ kaydetti.

İdlib’de çatışmaların devam etmesi durumunda ‘milyonlarca insanın daha kapıya dayanacağını’ da vurgulayan dışişleri bakanı, bunun üstesinden gelmenin ‘zor‘ olduğunu söyledi.