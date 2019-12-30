Çavuşoğlu Libya tezkeresi için ikna turunda; CHP ve İYİ Parti liderini ziyaret etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya’ya asker gönderilmesine ilişkin tezkere konusunda bilgi vermek için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti. Çavuşoğlu saat 14:00’te de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’le görüştü.
Libya’daki Ulusal Mutabakat Hükümeti’yle 27 Kasım’da işbirliği anlaşması imzalanmış, anlaşma TBMM’de onaylanmıştı. Anlaşmanın dördüncü. maddesi güvenlik ve askeri işbirliği alanlarını kapsıyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Davet gelirse davete icabet eder asker göndeririz” demiş daha sonra da ‘davetin geldiğini’ belirterek tezkerenin Meclis açılır açılmaz oylamaya sunulacağını açıklanmıştı.
CHP lideriyle görüştükten sonra çıkışta kısa bir açıklama yapan Çavuşoğlu, “CHP’yi bugün bilgilendirmiş oluyoruz. Niye tezkereye ihtiyaç duyduğumuzu onlara aktardık. Tabii karar onların” dedi.
MHP lideri Devlet Bahçeli, 49 vekilleriyle 2 Ocak’ta TBMM’de oylanması planlanan tezkere için lehte oy kullanacaklarını açıklamıştı.
Sözcüsü Faik Öztrak’ın açıklaması aracılığıyla, “Mehmetçiğin görevi sınırı korumaktır ne işi var Libya’da” tezini savunan CHP bu ülkeye asker gönderilmesine karşı çıkıyor.
Tezkerenin bugün Meclis’e sunulması bekleniyor.