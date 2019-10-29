Çavuşoğlu, Lavrov ve Zarif ile Suriye diplomasisinde

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile yarın (bugün, 30 Ekim) gerçekleşmesi planlanan Suriye Anayasa Komitesi öncesinde üçlü toplantıya katıldı.

Fotoğraflar: DHA

Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen de, İsviçre’nin Cenevre şehrindeki BM Cenevre Ofisi’nde Türkiye, Rusya ve İran dışişleri bakanlarıyla bir araya geldi. Toplantı öncesi Çavuşoğlu, Lavrov ile ayrıca ikili bir görüşme gerçekleştirdi.

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İsviçre’nin Cenevre kentindeki BM Cenevre Ofisi’nde gerçekleştirilecek Suriye Anayasa Komitesi toplantısı öncesi bu gece (29 Ekim) için Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen ile Türkiye, Rusya ve İran dışişleri bakanları arasında planlanan görüşme öncesi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’la bir araya geldi. İkilinin görüşmeler öncesi öncelikle Suriye’deki gelişmelerle ilgili fikir alışverişinde bulundukları tahmin ediliyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada da, “Sergey Lavrov, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü” dendi.

Daha sonra Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, ile Türkiye, Rusya ve İran dışişleri bakanları arasında planlanan görüşme gerçekleşti. Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Güvenli bölgede YPG/PKK’lı terörist görürsek onları yok etmekte tereddüt etmeyiz” dedi. Rusya’nın, YPG’nin Suriye’nin kuzeyinden çekildiğine ilişkin açıklamasına değinen Çavuşoğlu, “Rus ortaklarımıza güveniyoruz ancak teröristlere güvenemeyiz” ifadelerini kullandı.

ABD’nin, YPG’ye silah ve mühimmat desteği sağlamasına ilişkin eleştiride bulunan Bakan Çavuşoğlu, “YPG’yle birlikte hareket etmek ABD’nin en büyük hatasıydı” dedi. Çavuşoğlu ayrıca, Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının başlamasının, ileriye doğru büyük bir adım olduğuna vurgu yaptı.

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Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM’nin internet sitesinden yayınladığı açıklamada (bugünkü) Suriye Anayasa Komitesi toplantısı ile ilgili olarak şöyle dedi: “İlk kez, Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti ve muhalefetteki Suriye Müzakere Komisyonu, sivil toplumla birlikte bir arada oturacak ve Suriye çatışmasının trajedisinden çıkma yolunda ilk adımı atacak. Bu eşsiz fırsatı memnuniyetle karşılıyorum.”