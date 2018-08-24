Çavuşoğlu, Lavrov’la İdlib’i görüştü: Askeri çözüm felaket olur

Başkent Moskova’da Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir araya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib’e yapılması muhtemel operasyonu görüştü.

Çavuşoğlu, Rusya ve Suriye ordularının harekatı için “İdlib’de askeri bir çözüm tüm Suriye için bir felaket olur” dedi.

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BBC Türkçe’nin haberine göre Moskova’da görüşen Çavuşoğlu ile Lavrov, Suriye’nin İdlib kentinde atılabilecek ortak adımları ele aldı. Görüşme sonrası basın açıklaması yapan Lavrov, İdlib’i görüşmeyi sürdüreceklerini belirterek “Çatışmasızlık bölgesi kurulduğunda kimse bunu Nusra Cephesi’ni barındırmak için kurmadı” dedi.

Cihatçı militanların son kalesi konumundaki İdlib’i işaret eden Lavrov, kentteki on binlerce Hayat Tahrir El Şam (HTŞ) ve Nusra militanının buradan hareket ederek Rus üslerine saldırı düzenlediklerini de söyledi.

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Bakan Çavuşoğlu ise İdlib’de üç milyondan fazla sivilin yaşadığına dikkati çekerek, Suriye rejimi ve Rus ordusunun olası bir askeri operasyonun felakete neden olacağını savundu. Çavuşoğlu “İdlib’de askeri bir çözüm, tüm Suriye için bir felaket olur. Bu radikal grupların, teröristlerin etkisiz hale getirilmesi hepimiz için önemli. Türkiye için de önemli çünkü sınırımızın hemen öbür tarafındalar. Astana sürecine sadık kalacağız, İdlib’in çatışmasızlık bölgesi olarak kalması için tüm çabayı göstereceğiz” dedi.

‘Suriye Anayasa Komitesi konusunda Ankara ile anlaşmazlık yok’

Lavrov, Moskova’nın Ankara’yla Suriye anayasa komisyonu için sunulan muhalif adaylar konusunda ihtilaf yaşadığı iddialarını da yanıtladı ve bu söylentilerin gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

‘Vize müjdesi yakında’

Öte yandan bakanlar, Türkiye ve Rusya arasındaki vizelerin kaldırılması için çalışmaların başlatılacağını da açıkladı. Lavrov “Uzmanlarımıza talimatlar verilecek. Atılacak adımlar görüşülecek. Hizmet ve hususi pasaport taşıyıcıları için vizelerin kaldırılması için bir nota gönderdik. Umarım en kısa zamanda müjdeyi alacaksınız” dedi.

Fransız Le Figaro gazetesi Türkiye’nin mülteci akınını önlemek ve Kürt milislere karşı tampon bölge yaratmak için İdlib’de bir kontrol alanı oluşturmaya çalıştığını ileri sürmüştü.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun, Kremlin’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından da kabul edileceği bildirildi.

Hürriyet gazetesi de Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan’ın da Putin ile görüşeceğini duyurdu.