Çavuşoğlu ‘lale üslubu’nu anlattı: Daha fazlasına terbiyemiz müsaade etmiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollanda ile zirve yapan gerginlikte, diplomasi dilinden uzaklaşan üslubunu, “Yani içimden daha fazla şey söylemek geliyor da terbiyemiz müsaade etmiyor” diye savundu.

Çavuşoğlu, kendisinin ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın ülkeye girişine izin verilmemesinin ardından Hollanda Başbakanı Mark Rutte’ye hitaben, “Sen ne lalesisin bilmiyorum ama bizim ülkemizde lalenin en güzeli var” demişti.

AA’da yer alan habere göre, Çanakkale’de konuşan Çavuşoğlu, Türkiye’nin çok yönlü bir dış politika izlediğini savunarak, Türkiye’nin değil, Avrupa’nın Türkiye ile bir problemi olduğunu söyledi.

“Durup dururken bir ülkeyle, milletle, toplulukla niye kavga edelim?” diyen Çavuşoğlu, Türkiye’nin çifte standarda maruz kaldığını belirterek şöyle devam etti: “Bunun Türkiye’de olduğunu düşünün, şu anda tüm dünya ayakta olmaz mıydı? Veya başka bir ülkede olduğunu düşünün, tüm dünya ayakta olmaz mıydı? Rusya’da oldu, tüm dünya ayakta olmaz mıydı? Peki Avrupa yapınca biz nasıl meşru oluyoruz? Bunu meşru gösterdiğin zaman, ben sana nasıl saygı duyacağım? Yarın sen bana demokrasi konusunda nasıl ders vereceksin?”

Çavuşoğlu, tartışmada sertleşen üslubunu da şöyle gerekçelendirdi: “Diyorlar ki ‘Sizin bakan konuşunca sert konuşuyor’. Yani içimden daha fazla şey söylemek geliyor da terbiyemiz müsaade etmiyor. Yaptığımız görevin sorumluluğu da var. Tabii Hollanda’dan çok içimizdeki Hollandalıları da görüyoruz.”